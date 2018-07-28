Танковая битва под Ровно: разгромное поражение Красной Армии в 1941 году

В истории Великой Отечественной войны было много славных страниц. Про выигранные сражения написано немало книг, сняты фильмы. Но есть такие битвы, о которых мы стараемся не вспоминать. Одна из них произошла на Западной Украине в конце июня 1941 года.

Контрудар по немцам

Спустя день после начала войны 1-я танковая группа генерала Эвальда фон Клейста пробила серьезную брешь в советской обороне между Владимир-Волынским и Червоноградом. Вермахту открывался прямой путь на Луцк Ровно , а затем на Житомир и Киев.

Командование Юго-Западного фронта приняло решение перейти в контрнаступление. Сил для этого было достаточно: несколько механизированных корпусов (8-й, 9-й, 15-й и другие) общей численностью около 3700 танков должны были ударить по флангам группировки Клейста. [С-BLOCK]

Немцы же располагали на этом направлении 800 танками. Таким образом, Красная армия имела более чем четырехкратное превосходство над врагом. Общее же количество техники, участвовавшей в сражении, составило 4500 единиц, что делает его одной из крупнейших танковых битв в мировой истории.

В успехе наступления не сомневались ни в Ставке Главного Командования, ни в руководстве фронта. В победе был уверен и Георгий Жуков , который принимал непосредственное участие в планировании и реализации операции.

В наступление

Сражение началось 23 июня. Части 22-го мехкорпуса атаковали немцев к северу от Владимира-Волынского, но напоролись на противотанковую артиллерию Вермахта и отошли. В свою очередь, 19-й корпус смог прорвать позиции 11-й танковой дивизии немцев, но в результате контрударов также отошел на исходные позиции.

В первые дни ситуация была очень неопределенной. Тактического успеха добивалась то Красная армия, то Вермахт. 25 июня 15-й корпус РККА атаковал врага на реке Радоставка, смог продвинуться вперед, однако немцев вновь спасла артиллерия. Советские войска отступили и стали охватывать противника с флангов.

Медленно, но верно

На четвертый день Красная армия продолжила прогрызать оборону немцев и смогла отбросить врага в среднем на 30 километров. 26 июня с юга и севера на немцев обрушилось шесть механизированных корпусов. Стояла задача подрезать фланги Вермахта, окружить и уничтожить группу Клейста.

Больше всех продвинулся 9-й корпус. Он смял позиции 13-й дивизии Вермахта, взял несколько сотен пленных. Казалось, победа близка. Однако несогласованность действий сыграла с Красной армией злую шутку. Вермахт, используя господство в небе, сначала остановил советские войска, а затем заставил их отступить к Ровно. От ударов авиации потерял множество танков и артиллерии 19-й корпус РККА.

В то же время отряды 8-го корпуса под командованием генерал-лейтенанта Николая Попеля нанесли неожиданный удар по 11-й дивизии немцев к юго-западу от Ровно. Удалось захватить несколько десятков танков врага. Однако и здесь Красной армии вскоре пришлось отступить.

Горечь поражения

Израсходовав к концу 29 июня силы для наступления, части Красной армии были вынуждены перейти к обороне. Перегруппировавшись, немцы силами нескольких дивизий пошли в атаку на группу Попеля. На советские войска обрушилась артиллерия и авиация.

Вермахт обошел отряд Попеля, занял Броды и Буск. Многие подразделения Красной армии к тому моменту уже были разгромлены или попали в плен. Исправных машин с каждым часом было все меньше, сказывалась нехватка боеприпасов и горючего.

30 июня все было кончено. Уцелевшие советские части пробивались с боем на север и восток — к Луцку и Ровно. Там они занимали оборонительные позиции, закрывая направление на Киев.

В этом сражении Красная армия потеряла большую часть танков Юго-Западного фронта — около 2500 единиц. Вермахт же не досчитался 186 машин.

Причины неудачи

Красную армию подвела нехватка взаимодействия между частями и рассредоточение сил на огромном участке фронте. Часто танки действовали без поддержки пехоты и артиллерии. Сыграло свою роль и практически полное отсутствие авиации, значительная часть которой была уничтожена на аэродромах в первые часы войны.

Немало хлопот советским войскам доставила полевая артиллерия Вермахта. Средний танк Т-34 и тяжелый КВ, в принципе, справлялись с ее ударами. А вот для легких БТ и Т-26 залпы немецких пушек стали роковыми: машины не просто останавливались, объятые пламенем, но и разрушались от попадания снарядов.

Кроме того, свою роль в поражении Красной армии сыграл недостаток опыта у советского. Вермахт же получил большой опыт в использовании механизированных частей на полях сражений в Польше и Франции.

Несмотря на поражение, наши войска сумели задержать наступление противника на Киев. При этом немцам пришлось снять часть сил с московского направления.