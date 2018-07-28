Какие коммунистические лидеры воевали в своей жизни против России

Перед началом Первой мировой войны почти вся Восточная Европа находилась под властью Германии и Австро-Венгрии. Вполне естественно, что в составе их армий, воевавших с Россией , оказались многие из тех, кто позднее возглавил коммунистические партии и «страны народной демократии», дружественные к СССР.

Руководители ГДР Два будущих первых руководителя Германской Демократической Республики — Вильгельм Пик и Вальтер Ульбрихт — были в 1915 году призваны в кайзеровскую армию. Но по-разному. 39-летний Вильгельм Пик был уже активным деятелем левого крыла социал-демократической партии. В отличие от руководства партии, одобрившего войну, он занимался усиленной антивоенной агитацией, в результате чего… избежал отправки на фронт. В мае 1915 года он был арестован за организацию антивоенной демонстрации у рейхстага и впоследствии осуждён на пять месяцев тюрьмы. По истечении срока заключения он подлежал отправке на фронт, но Пик и тут сумел «заслужить» себе очередной судебный процесс, после которого сумел сбежать из заключения и, с помощью партийных товарищей, эмигрировать в Нидерланды до конца войны.

В отличие от него, 22-летний Ульбрихт летом 1915 года оказался на Восточном фронте, в войсках, действовавших против России. Правда, уже осенью того же года его часть перебросили на Балканы, против Сербии , а завершил он войну на Западном фронте.

Маршал Югославии Тито

Хорват Иосип Броз Тито был ещё в 1913 году призван в австро-венгерскую армию, в 25-й Загребский «домобранский» (ополченский) полк. Интересно, что Тито уже тогда был социал-демократом, но, поскольку его партия оправдала войну против царизма, то он не мог не принять в ней участия. К началу Первой мировой войны Тито уже дослужился до унтер-офицерского чина. Его полк действовал в Галиции и Карпатах против русских войск. Тито проявил себя доблестным солдатом Габсбургов, был награждён медалью за храбрость.

25 марта 1915 года в бою в Буковине у села Мытков был тяжело ранен и попал в русский плен. В плену Тито сначала больше года лечился в больнице, после чего был отправлен в лагерь для военнопленных. Во время Февральской революции он под шумок бежал из лагеря и пытался пробраться на родину через Финляндию , но снова был арестован и снова бежал. В то время он не испытывал симпатий к большевикам и, после захвата ими власти, остался в Омске , занятом белогвардейцами. Примечательно также и то, что с подходом Красной армии Тито эвакуировался из Омска вместе со своими соотечественниками — Югославянской добровольческой частью, сформированной ещё царским правительством из военнопленных сербской, хорватской и словенской национальностей. Вместе с ними он в январе 1920 года покинул Россию.

Два президента социалистической Чехословакии

Австро-венгерская армия состояла вообще из частей, сформированных по национальному признаку. В составе 19-й (чешской) пехотной дивизии оказался новобранец Клемент Готвальд — будущий первый президент социалистической Чехословакии. 1 июля 1917 года эта дивизия вступила в бой с русскими войсками у города Зборова в Западной Украине. Готвальд был легко ранен в этом сражении, а спустя некоторое время, когда, после излечения, его снова направили в строй, перебежал на сторону России. В плену Готвальд никакой революционной деятельностью не занимался, а в 1921 году репатриировался.

Примечательно, что в Зборовском бою 19-й чешской дивизии противостояла 1-я добровольческая Чехословацкая бригада, сформированная Временным правительством из австрийских военнопленных чешской и словацкой национальностей. И одной из её рот в этом сражении командовал другой будущий президент социалистической Чехословакии — Людвик Свобода!

Судьба Свободы сложилась весьма оригинально. Он оказался на Восточном фронте в июне 1915 года, а уже в сентябре того же года перебежал к русским. В плену он вступил в Чехословацкий легион, создававшийся царскими властями из военнопленных. И уже летом 1917 года участвовал в бою, где с другой стороны оказались его соотечественники.

Офицер Чехословацкого корпуса Свобода в мае 1918 года принял участие в знаменитом мятеже, открывшем гражданскую войну в Сибири. Здесь Свобода участвовал в боях против Красной армии, эвакуировался вместе со своими соотечественниками в 1920 году, а на родине продолжил службу в армии Чехословацкой республики. В 1939 году он не смирился с немецко-фашистской оккупацией своей родины, выехал на территорию Польши (в Западную Украину) и пытался организовать там подпольную организацию из таких же офицеров. Осенью того же года, после прихода Красной Армии в Западную Украину, был интернирован в СССР.

Офицеру с такой сомнительной (с коммунистической точки зрения) биографией, советское руководство во время Великой Отечественной войны вручило командование отдельным Чехословацким соединением, а в 1968 году, после подавления «Пражской весны», — власть над Чехословакией.

Венгерские коммунисты — ортодоксы и диссиденты

Больше всего ветеранов Первой мировой войны, сражавшихся против русской армии, было среди коммунистических вождей Венгрии . Все они в разное время оказались в русском плену, прониклись революционными идеями, вступили в большевистскую партию и приняли активное участие в событиях гражданской войны.

Бела Кун стал вождём первой Венгерской советской республики 1919 года — его перебросили в Венгрию уже через три недели после капитуляции австро-венгерской армии в Первой мировой войне. После поражения революции Бела Кун сумел бежать в советскую Россию, где особенно «прославился» уничтожением сдавшихся под большевистское «честное слово» 50 тысяч белогвардейских офицеров в Крыму . В 1937 году был репрессирован вместе со многими другими жившими в СССР иностранными коммунистами.

Среди венгерских военнопленных в России были Матиаш Ракоши, возглавивший венгерскую коммунистическую партию после Второй мировой войны, и Имре Надь, прославившийся как диссидент в руководстве компартии, невинно пострадавший от Ракоши. В Венгрии его чтят как национального героя, возглавившего правительство венгерской революции 1956 года, подавленной советскими войсками.