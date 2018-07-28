Чем молдавский курорт Вадул-луй-Водэ манит отдыхающих

Жители Кишинева все чаще предпочитают отдыхать на курорте Вадул-луй-Водэ. Находится он всего в 20 километрах от столицы. О нем рассказала корреспондент «МИР 24» Елена Кирка

За сезон в Вадул-луй-Водэ отдыхают около миллиона человек. Курорт еще с советских времен славится своими лечебными водами и высокой плотностью кислорода в воздухе.

«Здесь очень, конечно, красиво. Совсем другой воздух — чистый. Это приятно. И то, что близко возле дома, поэтому можно каждый день здесь бывать», — считает отдыхающая Ирина Верич.

Семейное проживание в домике в среднем обходится в 30-35 долларов в сутки. В номере есть все удобства — душевая, телевизор, холодильник.

«Здесь трехместный номер. Он у нас один из ходовых. Рассчитан на семью с ребенком», — рассказала администратор базы Анна Градинару.

Места в деревянных срубах обходятся чуть дешевле — в 20-25 долларов. Владелец базы Николай Матасарь строит их своими руками. Чтобы выдержать конкуренцию, приходится инвестировать и в территорию базы.

«Это элементы старых заборов, отходы, все что остается после стройки. Я их собрал, и получился зонтик», — рассказал Николай.

Развитие зоны два года назад взяла под контроль местная администрация. За это время обновили песчаное покрытие, отреставрировали душевые кабины, установили детскую площадку. На все финансов не хватает, но это не единственная проблема.

«Сегодня уровень воды в Днестре соответствует прошлогоднему уровню, как в августе месяце, в самом жарком месяце. Мы не знаем, что будет через месяц, через два», — считает мэр города Вадул-луй-Водэ Юрий Онофрийчук.

Мэрия хочет построить летний театр и парк культуры. Но для этого нужны серьезные инвестиции — около 350 тысяч долларов.

Отметим, сейчас на территории Вадул-луй-Водэ открыты два санатория по лечению сердечно-сосудистых заболеваний.

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