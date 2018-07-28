Клинцевич объяснил, зачем все сенаторы на отдыхе должны быть на связи в системе «Рупор»

Члены Совета Федерации во время отдыха должны оставаться на постоянной связи через систему специального оповещения «Рупор». Как сообщает РИА Новости, об этом заявил вице-спикер Юрий Воробьев на итоговом заседании верхней палаты.

Валентина Матвиенко отметила, что быть на связи через «Рупор» — это «обязанность парламентария». Спикер Совета Федерации даже не исключила неожиданную проверку в виде сбора всех сенаторов. «Если очень соскучимся, может быть, в августе проведем такую тренировку», — сказала она.

— Это обычная практика, связанная с мобилизационной готовностью любого предприятия, учреждения, организации, ведомства. За последние три года я три или четыре отвечал по этой системе, была проверка. Где-то месяц или полтора назад была очередная проверка, и, наверное, не все сенаторы ответили, и поэтому Валентина Ивановна сказала, чтобы телефоны, которые завязаны на систему «Рупор», у сенаторов были все время с собой. Это не какая-то причуда председателя палаты, это не каприз — это обязанность каждого сенатора.

— Были когда-нибудь такие моменты, когда было необходимо всех собрать?

— Нет, такого не было.

— То есть это для подстраховки?

— Конечно, так должны быть организованы вопросы, связанные с мобилизационной готовностью в случае возникновения каких-то чрезвычайных ситуаций, какой-то угрозы и так далее.

Как сообщается на сайте группы компаний ЦРТ, которая разработала «Рупор», система предназначена для автоматического речевого или текстового оповещения по каналам телефонной, сотовой и радиосвязи или через громкоговорители. «Рупор» может оповестить 100 абонентов за семь минут по восьми каналам. Систему применяют в том числе для сбора личного состава и экстренного оповещения о чрезвычайных ситуациях.