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Клинцевич объяснил, зачем все сенаторы на отдыхе должны быть на связи в системе «Рупор»
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Клинцевич объяснил, зачем все сенаторы на отдыхе должны быть на связи в системе «Рупор» 

BFM.RU 1 час назад
Фото: BFM.RU
Члены Совета Федерации во время отдыха должны оставаться на постоянной связи через систему специального оповещения «Рупор». Как сообщает РИА Новости, об этом заявил вице-спикер Юрий Воробьев на итоговом заседании верхней палаты.
Валентина Матвиенко отметила, что быть на связи через «Рупор» — это «обязанность парламентария». Спикер Совета Федерации даже не исключила неожиданную проверку в виде сбора всех сенаторов. «Если очень соскучимся, может быть, в августе проведем такую тренировку», — сказала она.
О системе «Рупор» Business FM рассказал сенатор Франц Клинцевич:
— Это обычная практика, связанная с мобилизационной готовностью любого предприятия, учреждения, организации, ведомства. За последние три года я три или четыре отвечал по этой системе, была проверка. Где-то месяц или полтора назад была очередная проверка, и, наверное, не все сенаторы ответили, и поэтому Валентина Ивановна сказала, чтобы телефоны, которые завязаны на систему «Рупор», у сенаторов были все время с собой. Это не какая-то причуда председателя палаты, это не каприз — это обязанность каждого сенатора.
— Были когда-нибудь такие моменты, когда было необходимо всех собрать?
— Нет, такого не было.
— То есть это для подстраховки?
— Конечно, так должны быть организованы вопросы, связанные с мобилизационной готовностью в случае возникновения каких-то чрезвычайных ситуаций, какой-то угрозы и так далее.
Как сообщается на сайте группы компаний ЦРТ, которая разработала «Рупор», система предназначена для автоматического речевого или текстового оповещения по каналам телефонной, сотовой и радиосвязи или через громкоговорители. «Рупор» может оповестить 100 абонентов за семь минут по восьми каналам. Систему применяют в том числе для сбора личного состава и экстренного оповещения о чрезвычайных ситуациях.
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