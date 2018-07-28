В Якутии создадут рабочую группу для решения проблем вкладчиков банка «Таатта»

Рабочую группу для оказания помощи обманутым вкладчикам банка «Таатта» создадут при министерстве предпринимательства, торговли и туризма Якутии , сообщили в пресс-службе ведомства.

Решение было принято на встрече первого зампреда правительства республики Алексея Стручкова с инициативными предпринимателями, пострадавшими от краха финучреждения.

«Предприниматели рассказали о тех проблемах, с которыми они столкнулись в результате отзыва лицензии банка и возникших финансовых проблемах. Кроме того, они рассказали о митинге, который состоялся пятницу и тех действиях, которые они предприняли для объединения усилий в целях защиты своих интересов. По результатам встречи принято решение о создании рабочей группы при министерстве предпринимательства, торговле и туризма РС (Я) для выработки предложений и консолидации усилий по возврату средств, намечены конкретные меры поддержки через УФНС, МИЗО, институты развития бизнеса», — отмечается в сообщении.