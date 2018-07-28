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Сара Джесскиа Паркер поделилась редким кадром с дочерьми
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Сара Джесскиа Паркер поделилась редким кадром с дочерьми 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: Teleprogramma.pro
«Улыбка говорит обо всем. Спасибо Сицилии за воплощение наших надежд и больших ожиданий», — подписала фотографию с дочерьми звезда. Она не часто делится кадрами с девочками, хотя на светских мероприятиях они всегда охотно позируют вместе перед камерами.
Табита и Мэрион были рождены от суррогатной матери, сама актриса родила сына Джеймса. Напомним, Сара Джессика Паркер и 56-летний актер Мэттью Бродерик находятся в браке с 1997 года.
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Полуобнаженное платье и «бешеные кудри»: Юлия Ковальчук зажигает в БакуВесь российский шоу-бизнес с 26 по 30 июля находится в Баку, где проходит ежегодный фестиваль «Жара». Кстати, недавно Юлия Ковальчук появилась на фестивале «Жара» с кудрями на голове и в очередной раз не избежала сравнения с Сарой Джессикой Паркер. Нашей певице часто приписывают сходство с голливудской актрисой, что, наверно, не должно льстить Ковальчук — все-таки разница в возрасте у них большая: Юлей — 35, а Саре — 53 года.
Фото: Instagram
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