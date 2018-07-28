Сара Джесскиа Паркер поделилась редким кадром с дочерьми

«Улыбка говорит обо всем. Спасибо Сицилии за воплощение наших надежд и больших ожиданий», — подписала фотографию с дочерьми звезда. Она не часто делится кадрами с девочками, хотя на светских мероприятиях они всегда охотно позируют вместе перед камерами.

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Фото: Instagram