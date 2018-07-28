Миллиардеры для жизни выбирают страны с высоким уровнем безопасности и низким — неравенства

Сверхбогатые предприниматели при выборе страны резидентства ориентируются в первую очередь не на низкие налоги, а на высокий уровень безопасности, низкие коррупцию и неравенство. Такие оценки, полученные в ходе моделирования с использованием регрессионного анализа, содержатся в работе главного научного сотрудника Центрального экономико-математического института РАН , директора научных исследований Исследовательского института «Диалог цивилизаций» Владимира Попова , с которой ознакомился РБК.

Если зависимость между ставкой налогов и концентрацией сверхбогатых и существует, то она незначительна, заключает Попов. Более важную роль играют безопасность и качество жизни, а эти показатели выше в странах с высокими налогами. Богатство позволяет нанимать специалистов, которые за счет лазеек в законодательстве могут обеспечить низкие или нулевые налоги для своего клиента, отмечает Попов.

Монако и Кувейт, Оман, Катар и Германия, Ирландия и Швеция. Логично было бы ожидать, что миллиардеры охотно принимают гражданство стран с низкими или нулевыми налогами (НДФЛ, налог на доходы от прироста капитала, налог на наследство), пишет экономист. Так происходит в случае с богатыми и развитыми налоговыми гаванями, такими как Гернси (входит в состав Нормандских островов, которые находятся под юрисдикцией британской королевской семьи), Гонконг Лихтенштейн . Однако в менее развитых странах с низким или нулевым НДФЛ (например, Бахрейн ОАЭ ) концентрация миллиардеров значительно меньше, чем в странах — лидерах по уровню НДФЛ, таких как Дания

К похожим выводам приходят и другие исследователи. Андрес Солимано, профессор экономики Массачусетского технологического института, в работе «Мобильность богатства: предпосылки для неравенства» указывает на слабую связь между НДФЛ и объемом средств в офшорах, ссылаясь на незначительный объем средств, которые держат в офшорах жители стран с высокими налогами, например Скандинавии.

Еще один вывод, к которому приходит Попов, заключается в том, что миллиардеры предпочитают страны с низким уровнем неравенства в доходах.

Уровень счастья не оценивают в маленьких странах — налоговых гаванях, таких как Гернси, Лихтенштейн и Монако, однако на примере более чем 150 стран, по которым доступны данные о счастье, прослеживается соответствие между уровнем счастья и концентрацией миллиардеров, отмечает Попов. Миллиардеры, как показывает статистика, выбирают страны с высокой продолжительностью жизни, низким уровнем коррупции и неравенства.