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Экс-главе Серова нашли место в областном правительстве
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Экс-главе Серова нашли место в областном правительстве 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Ходят слухи, что бывший мэр Серова Елена Бердникова может пополнить когорту экс-градоначальников, занимающих неплохие посты в правительстве Свердловской области. К ним, в частности, относятся замминистра транспорта Владимир Герасименко (бывший мэр Арамили) и замминистра спорта Сергей Набоких (экс-глава Качканара). Отметим, что и вероятный преемник Бердниковой Василий Сизиков потрудился на посту замминистра строительства после отставки с поста сити-менеджера Верхотурья. В каком именно министерстве найдется кресло для Бердниковой, инсайдеры сказать пока затрудняются.
Комментарии: слухи не комментируем
В департаменте информационной политики Свердловской области корреспонденту «ФедералПресс» заявили, что слухи не комментируют.
Фото: ФедералПресс/Евгений Поторочин
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