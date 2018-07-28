Экс-главе Серова нашли место в областном правительстве 

Ходят слухи, что бывший мэр Серова Елена Бердникова может пополнить когорту экс-градоначальников, занимающих неплохие посты в правительстве Свердловской области. К ним, в частности, относятся замминистра транспорта Владимир Герасименко (бывший мэр Арамили) и замминистра спорта Сергей Набоких (экс-глава Качканара). Отметим, что и вероятный преемник Бердниковой Василий Сизиков потрудился на посту замминистра строительства после отставки с поста сити-менеджера Верхотурья. В каком именно министерстве найдется кресло для Бердниковой, инсайдеры сказать пока затрудняются.
Комментарии: слухи не комментируем
В департаменте информационной политики Свердловской области корреспонденту «ФедералПресс» заявили, что слухи не комментируют.
Фото: ФедералПресс/Евгений Поторочин