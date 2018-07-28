Рабочую группу для решения проблем вкладчиков банка «Таатта» создадут в Якутии

ЯКУТСК , 28 июл — ПРАЙМ. Рабочую группу для оказания помощи обманутым вкладчикам банка «Таатта» создадут при министерстве предпринимательства, торговли и туризма Якутии , сообщает пресс-служба министерства.

Банк России отозвал лицензию у банка с 5 июля. Как отмечал регулятор, проблемы в деятельности кредитной организации возникли вследствие использования рискованной бизнес-модели, что привело к формированию на балансе значительного объема некачественных активов. По величине активов, согласно данным ЦБ, банк на 1 июня занимал 220-е место в РФ

Решение о создании рабочей группы было принято на встрече первого зампреда правительства Якутии Алексея Стручкова с инициативными предпринимателями, пострадавшими от краха банка «Таатта».

Предприниматели поведали Стручкову о проблемах, с которыми они столкнулись в результате отзыва лицензии банка. Кроме того, они рассказали о митинге, состоявшемся в столице республики, а также о других своих действиях для объединения усилий в целях защиты своих интересов.

"По результатам встречи принято решение о создании рабочей группы при министерстве предпринимательства, торговле и туризма региона для выработки предложений и консолидации усилий по возврату средств, намечены конкретные меры поддержки через налоговые службы, министерство земельных и имущественных отношений, институты развития бизнеса", — отметили в пресс-службе.

В настоящий момент пострадавшие граждане и предприниматели собирают подписи на обращениях к руководству России и республики.

Заявление ЦБ о признании «Таатта» банкротом поступило в Арбитражный суд республики 26 июля. Уголовное дело по факту хищений в банке «Таатта» возбуждено по части 4 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, в особо крупном размере).