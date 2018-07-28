В Украине хотят ввести систему взвешивания грузового транспорта в движении

После совместного брифинга министра инфраструктуры Владимира Омеляна , руководителя Укравтодора Славомира Новака и главы Укртрансбезпеки Вячеслава Дидковского на портале мирового банка был объявлен международный тендер на проектирование, поставку и установку пилотной системы взвешивания в движении Weight-in-Motion, передает ТСН.

Проект предусматривает строительство опорных конструкций для размещения оборудования, монтаж современных систем взвешивания, идентификации и габаритного контроля транспортных средств. Также учтено обучение работы с оборудованием украинского персонала. Проект пока пилотный, но он поможет определить, каких технологических деталей не хватает, а также даст возможность отработать административные моменты и юридические нюансы.

«Мы рассматриваем три стадии этого процесса: первая — фиксация, определение нарушения; вторая — его оформление; третья — привлечение к ответственности. Это важно, необходимо и это будет сделано. Автоматизируем все процессы, сэкономим ресурсы. Мы начнем с того, что в местах дислокации стационарных комплексов на определенном расстоянии будут расположены наши площадки, где мы будем работать по тем транспортным средствам, которые будут перегружены. Все те, которые не будут иметь перегрузки — будут продолжать движение. Важным аспектом деятельности для нас является внутренний аудит, контроль и эффективность принятия решения каждым инспектором. Если транспортное средство через рампу прошло с перегрузкой, но не зафиксировано инспекторским составом — оно будет привлечено к ответственности», — объяснил Вячеслав Дидковский.

Работать система будет следующим образом. Информация о весе проезжающих через рампу транспортных средств будет попадать в ближайший пункт проверки. В случае нарушения там проведут контрольное взвешивание. Если нарушение подтвердится, то перевозчика оштрафуют и потребуют привести габаритно-весовые параметры автомобиля к необходимым нормам.