Зачем казаки брали в жены турчанок

Образ иноземной красавицы, покорившей вольного казака, прочно вошел в нашу культуру. Это и полуфольклорная «персидская княжна», которую Стенька Разин вынужден был выбросить за борт, повинуясь воле лихих сотоварищей, и турецкая бабка героя «Тихого Дона» Григория Мелехова. Неужели казаки действительно женились на пленных турчанках?

Причины демографические

А на ком еще было жениться самым первым представителям славного казачьего сословия, если первоначально казаками называли себя разные беглые из более северных областей России люди? С XVвека сюда, на Дон , и к низовьям Волги уходила всякого рода лихая публика. Убегали от притеснений помещика, от несправедливости царских чиновников, а иной раз и спасаясь от заслуженной кары. Была даже поговорка «С Дону выдачи нет», которая и звала сюда все новых беглецов. Слова «казак» и «разбойник» были практически синонимами. Первые казачьи поселения имели характер чисто мужских союзов, объединенных общей необходимостью выжить на границе русских земель, и проводивших жизнь в постоянных стычках с врагом. Вероятно, были среди первых русских поселенцев на донских землях и женщины, но таковых было очень немного. Поэтому казаки брали себе в жены иноверок, представительниц племен, с которыми жили по соседству и, зачастую, воевали. Это были не только турчанки, но и татарки, черкешенки, ногайки. Жениться на такой девушке казак мог, только оповестив о своем решении казачий круг. Отказ в заключении брака со стороны круга последовать, конечно, мог, но случалось такое довольно редко. Трудно казаку без жены! Детей от таких смешанных браков называли болдырями. А теперь вспомним, какое распространение получила фамилия Болдырев, и поймем, как часто случались такие браки.

Причины политические

Ни с одной страной Россия не воевала так часто, как с Турцией . В бесконечных военных конфликтах с турками прошли XVI, XVII и XVIII столетия. И одной из главных ударных сил в этих войнах было казачье войско, которому при царе Алексее Михайловиче был придан официальный статус пограничной армии. Казаки воевали с турками в Крыму , под Азовом , на Каспии, ходили и в более дальние походы, даже до самой «туретчины». Возвращались с богатой добычей: тканями, шалями, украшениями, чеканной посудой из серебра, оружием восточной работы. И приводили полонянок, которых называли «ясырками». Кстати говоря, одежда турецких полонянок сильно повлияла и на традиционный костюм казачек. В казачьих станицах еще до средины прошлого столетия бытовал кубелек — платье, покрой которого повторяет традиционную женскую турецкую одежду.

Причины поэтические