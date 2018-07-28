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Зачем казаки брали в жены турчанок
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Зачем казаки брали в жены турчанок 

Кириллица 1 час назад
Фото: Кириллица
Образ иноземной красавицы, покорившей вольного казака, прочно вошел в нашу культуру. Это и полуфольклорная «персидская княжна», которую Стенька Разин вынужден был выбросить за борт, повинуясь воле лихих сотоварищей, и турецкая бабка героя «Тихого Дона» Григория Мелехова. Неужели казаки действительно женились на пленных турчанках?
Причины демографические
А на ком еще было жениться самым первым представителям славного казачьего сословия, если первоначально казаками называли себя разные беглые из более северных областей России люди? С XVвека сюда, на Дон, и к низовьям Волги уходила всякого рода лихая публика. Убегали от притеснений помещика, от несправедливости царских чиновников, а иной раз и спасаясь от заслуженной кары. Была даже поговорка «С Дону выдачи нет», которая и звала сюда все новых беглецов. Слова «казак» и «разбойник» были практически синонимами. Первые казачьи поселения имели характер чисто мужских союзов, объединенных общей необходимостью выжить на границе русских земель, и проводивших жизнь в постоянных стычках с врагом. Вероятно, были среди первых русских поселенцев на донских землях и женщины, но таковых было очень немного. Поэтому казаки брали себе в жены иноверок, представительниц племен, с которыми жили по соседству и, зачастую, воевали. Это были не только турчанки, но и татарки, черкешенки, ногайки. Жениться на такой девушке казак мог, только оповестив о своем решении казачий круг. Отказ в заключении брака со стороны круга последовать, конечно, мог, но случалось такое довольно редко. Трудно казаку без жены! Детей от таких смешанных браков называли болдырями. А теперь вспомним, какое распространение получила фамилия Болдырев, и поймем, как часто случались такие браки.
Причины политические
Ни с одной страной Россия не воевала так часто, как с Турцией. В бесконечных военных конфликтах с турками прошли XVI, XVII и XVIII столетия. И одной из главных ударных сил в этих войнах было казачье войско, которому при царе Алексее Михайловиче был придан официальный статус пограничной армии. Казаки воевали с турками в Крыму, под Азовом, на Каспии, ходили и в более дальние походы, даже до самой «туретчины». Возвращались с богатой добычей: тканями, шалями, украшениями, чеканной посудой из серебра, оружием восточной работы. И приводили полонянок, которых называли «ясырками». Кстати говоря, одежда турецких полонянок сильно повлияла и на традиционный костюм казачек. В казачьих станицах еще до средины прошлого столетия бытовал кубелек — платье, покрой которого повторяет традиционную женскую турецкую одежду.
Причины поэтические
И, разумеется, брали в жены турчанок и разных черкешенок по любви, из-за их красоты. Конечно же, ясырку могли оставить на положении прислуги, полонянки. Но могли и жениться, если собой уж очень хороша и пришлась по сердцу. Так ведь некрасивых и нелюбых, надо думать, и в полон не брали. Зачем такую тащить в родной курень за тридевять земель? «А жен себе красных (красивых) и любимых водим и выбираем от тебя из Константинополя и тебя не спрашиваем» — так писали казаки из-под Азова в издевательском письме турецкому султану. Период русско-турецких войн XVII-XVIII столетия вообще отмечен обилием турецких пленниц и пленников, которые появлялись не только в казачьих станицах, но и в Москве, в Петербурге. Известно, что поэт Жуковский был сыном турчанки-ясырки. Позднее, уже в XIX столетии браки с ясырками стали редкостью. В казачьей среде укрепилась тенденция жениться только на своих. Известно, что среди донских, терских, уральских и иных казаков было зазорно жениться на не казачке. К этому времени в казачьих областях обосновалось очень много старообрядцев, которые вообще очень строго относились ко всем иноверцам. Да и нужды особенной искать жену на стороне более не возникало. Потомки турчанок, татарок, черкешенок и русских обильно заселили эти места, дав миру народ на диво сильный, красивый и самобытный. Однако, память о прабабушках-ясырках сохранилась. Среди казаков и сегодня не редкость такие фамилии, как Турчиновы и Татариновы, и подобные этим.
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