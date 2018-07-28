Папа Римский принял отставку американского кардинала, обвиняемого в сексуальном насилии 

ВАТИКАН, 28 июля. /ТАСС/. Папа Римский Франциск принял отставку почетного архиепископа Вашингтона кардинала Теодора Маккэррика, освободив его от выполнения всех обязанностей. Как сообщила в субботу служба печати Святого престола, священнослужителю, обвиняемому в сексуальном насилии, рекомендовано удалиться для молитвы до тех пор, пока все предъявляемые ему обвинения не будут прояснены в ходе канонического процесса.
Как уточняет агентство ANSA, 88-летний кардинал обвиняется в надругательстве над подростком 45 лет назад, когда он был еще простым священником Нью-Йорка. Кроме того, Маккэррик обвиняется в сексуальных отношениях со взрослыми семинаристами. Иерарх находится на пенсии и не участвует более по возрасту в конклавах (выборах Папы Римского). Он отрицает все обвинения, однако у назначенной папской комиссии по защите прав несовершеннолетних, занимающейся расследованием сенсуальных преступлений священников, есть достаточно убедительные свидетельства его вины.
Маккэррик — один из наиболее высокопоставленных иерархов Римско-католической церкви, замешанных в скандале о педофилии, наряду с австралийским кардиналом Джорджем Пеллом, который предстал перед судом на родине в связи с обвинениями в покрывательстве священника — педофила.
После громкого случая педофилии в Чили 32 местных епископа подали в коллективную отставку. Папа Франциск принял пока только несколько отставок.