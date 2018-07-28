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Ночь, улица, фонарики: необычный забег в Москве
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Ночь, улица, фонарики: необычный забег в Москве 

BFM.RU 2 часа назад
Фото: BFM.RU
В Москве 28 июля пройдет ночной забег с фонариками. По данным организаторов, будет рекордное количество участников — 7,5 тысячи человек. Они пробегут десять километров по Фрунзенской и Пречистенской набережным. Улицы будут перекрыты с 20:30 до окончания мероприятия.
Улицы по маршруту забега превратятся в светящуюся реку. Это будет очень красиво, говорит директор Московского марафона Дмитрий Тарасов:
Дмитрий Тарасов директор Московского марафона «Маршрут забега проложен по центру Москвы. Взору откроется Российская академия наук, Национальный центр управления обороны, Андреевский и Крымский мосты, а также здание фабрики „Красный Октябрь“, храм Христа Спасителя. Очень интересный маршрут, и он очень необычно выглядит в ночное время. Люди, которые бегают, знают, как Москва красива утром, но теперь настало время для того, чтобы пробежаться ночью и увидеть, как Москва меняется под светом фонарей. Представьте себе, что набережные покроются светом тысячи фонариков, которые будут на лбу у каждого участника и освещать им все эти улицы».
По словам Дмитрия Тарасова, побежит много медийных личностей, но все они отказались афишировать свое участие в забеге. Одна из участниц Анастасия Жукова рассказала Business FM, что решила впервые принять участие в таком забеге только накануне:
«У меня не было опыта именно ночных забегов, именно в таком формате, с фонариком, это же интересно. Мы бежим очень большой компанией, моих друзей будет человек 20. Обязательно за день перед любыми беговыми соревнованиями мы идем есть углеводы, у нас это называется углеводная загрузка. Можно съесть все что угодно, то, что в обычной жизни девушки предпочитают не есть — макароны, пиццу, лазанью. Все, что содержит долгие углеводы, которые не особо хорошо влияют на фигуру, можно есть запросто, потому что если ты хочешь пробежать на хороший результат, тебе нужны силы, и как раз долгие углеводы это обеспечивают».
Забег стартует в «Лужниках». Стоимость участия — от 1000 до 1500 рублей в зависимости от времени регистрации: чем раньше, тем дешевле.
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