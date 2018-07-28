Самые экзотические роды российских дворян

Дворянство в Российской империи было правящим классом, а до реформы 1861 оно безраздельно распоряжалось судьбами миллионов крепостных русских людей. Между тем, этнически даже царская династия Романовых была немецкой, представляя по мужской линии ветвь Гольштейн-Готторпов. А среди российских дворян были люди самого разного происхождения, в т.ч. и те, чьи предки жили в весьма отдалённых странах.

Византийцы

Российский дворянский род Кантакузенов, если верить семейному преданию, был более титулованным, чем сама правящая фамилия Романовых. Они вели своё происхождение от Кантакузинов — императоров Византии. Впрочем, документальных подтверждений этому нет. Первые «официальные» Кантакузены были греками-фанариотами. Турки нередко назначали их господарями румынских княжеств. Переселившийся в Россию князь Родион Кантакузен участвовал в русско-турецкой войне1768-74 годов. Из российской ветви рода происходил, например, Западно-Европейский епископ Русской православной церкви заграницей Амвросий, скончавшийся в 2009 году. Другой византийской по происхождению фамилией были Стремоуховы. Основатель династии Александр Страматорос выехал на службу к великому князю Василию Васильевичу из захваченного туркам Константинополя еще в 1462 году.

Монголы-Чингизиды

Немалая часть старомосковского дворянства происходила от служилых татар — выходцев из Золотой Орды и ханств, образовавшихся после её распада. Среди них особое место занимали потомки Чингисхана — монгольского правителя XII века, создавшего одно из крупнейших государств в истории. Чингизидов на Руси величали царевичами. От них пошли, например, такие дворянские роды, как Максутовы, Балушевы, Чириковы, Джанибековы. Князья Сибирские были потомками разгромленного Ермаком сибирского хана Кучума. Сохранялся и род ханов Гиреев — прежних правителей Крыма

Шотландцы

Самым известным «шотландским» дворянином в русской истории был поэт Михаил Лермонтов . Корни его рода восходят к XI веку. Фамилию Лермонт родоначальнику даровал король Малькольмом III как знак отличия за победу над Макбетом — тем самым, который затем стал персонажем Шекспира. Один из Лермонтов — Георг Лермонт — первоначально был наёмником, воевавшим против русских на стороне поляков в Смутное время. Он попал в плен к князю Пожарскому и затем перешёл на службу к московскому царю, приняв православие и имя Юрий Андреевич. Помимо Лермонтовых, от шотланцев происходили графы Брюсы (давшие одного из ближайших сподвижников Петра I Якоба Брюса), а также фамилии Лесли, Грейг, Рамзай и другие.

Эфиопы

Еще более экзотическим был род предков Александра Сергеевича Пушкина по матери. Сам он писал о своём прадеде Абраме Ганнибале, что тот содержался аманатом (заложником) при дворе османского султана и был отослан Петру Первому русским посланником в Стамбуле . Как ныне установлено, Абрам (Ибрагим) Ганнибал, родившийся в 1696 году, был одним из много численных сыновей местного князька в Абиссинии (ныне Эфиопия Эритрея ). Турции в этой местности принадлежал порт Массау, а окрестные властители были вассалами султана. Пётр Первый стал его крёстным отцом и даровал дворянство ему и его потомкам. Сын Абрама Ганнибала Иван был главнокомандующим Черноморским флотом, основал город Херсон

Португальцы

Португалия является наиболее отдалённой от России европейской страной, что не помешало её уроженцам пополнить ряды российского дворянства. В 1800 году Павел I дал баронский титул выходцу из города Порту Осипу Вельо, бывшему португальскому консулу, занимавшему должность придворного банкира. Из этого рода (пишется также Вельго и Велио), по информации Энциклопедии Брокгауза и Ефрона происходил герой подавления декабристского бунта 1825 года генерал Иосиф Вельо, впоследствии комендант Царского Села. Барон Владимир Велио — генерал-майор, участник Белого движения во врем я Гражданской войны.

Маньчжуры-тунгусы

Российский княжеский род Гантимуровых может похвастаться родством с маньчжурским императорским домом Айсин Гёро (китайская династия Цин). Основатель рода Гантимур был князем тунгусских племён, а в 1664 году он переселился из Китая в Россию. Сын Гантимура Павел был внесен в перечень российских княжеских родов. Примечательно, что на фамильном гербе Гантимуровых присутствует надпись, выполненная иероглифами. Род, столетиями славившийся своим богатством в Сибири, известен и в настоящее время — из него, например, происходит российская модель Наталья Гантимурова — «Мисс Россия 2011».

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