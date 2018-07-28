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МВД: в Северной Осетии за полгода зафиксировано более 40 случаев суицида
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МВД: в Северной Осетии за полгода зафиксировано более 40 случаев суицида 

Sputnik Южная Осетия 42 минуты назад
Фото: Sputnik Южная Осетия
ЦХИНВАЛ, 28 июл — Sputnik. За прошедшие шесть месяцев 2018 года на территории Северной Осетии правоохранителями было зарегистрировано 44 случая суицида, сообщает 15-й Регион. Об этом в пятницу в ходе пресс-конференции с представителями СМИ рассказал глава МВД по РСО-Алания Михаил Скоков.
Министр отметил, что за аналогичный период прошлого года зарегистрированных случаев самоубийств было 53.
"Естественно, суицид — это трагедия, это чрезвычайная ситуация. Человек, который пошел на такой шаг — неуравновешенный", — сказал он.
Глава ведомства также прокомментировал самоубийство сотрудника участкового пункта полиции, расположенного на улице Маркова во Владикавказе.
"В нашем ведомстве существует служба управления по работе с личным составом, куда входит и подразделение с психологами. По части сотрудника МВД, его проблемы не связаны со службой, но при этом я ни с себя, ни с руководителей не снимаю ответственности. Это наше упущение, и в связи с этим на данный момент проводятся проверки", — заключил Скоков.
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