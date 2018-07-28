МВД: в Северной Осетии за полгода зафиксировано более 40 случаев суицида

Министр отметил, что за аналогичный период прошлого года зарегистрированных случаев самоубийств было 53.

"Естественно, суицид — это трагедия, это чрезвычайная ситуация. Человек, который пошел на такой шаг — неуравновешенный", — сказал он.

Глава ведомства также прокомментировал самоубийство сотрудника участкового пункта полиции, расположенного на улице Маркова во Владикавказе

"В нашем ведомстве существует служба управления по работе с личным составом, куда входит и подразделение с психологами. По части сотрудника МВД, его проблемы не связаны со службой, но при этом я ни с себя, ни с руководителей не снимаю ответственности. Это наше упущение, и в связи с этим на данный момент проводятся проверки", — заключил Скоков.