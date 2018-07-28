В Салехарде митинг против пенсионной реформы отправили на речвокзал

28 июля, в 12 часов пополудни в Салехарде начался митинг против изменений в пенсионном законодательстве. Напоминать не буду, что в день начала футбольного мундиаля 14 июня Правительство РФ объявило о повышении пенсионного возраста. И вот горячечный мировой вал любителей футбола схлынул, а проблемы в стране остались и обнажились. Большинству жителей России эта инициатива властей весьма не понравилась.

Кстати, официально это называется так «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий», подготовленный Министерством труда и социальной защиты РФ.

Митинг против пенсионной реформы. Салехард Фото: Всеволод Липатов © ИА «Уральский меридиан»

Несмотря на все заверения и увещевания чиновников и партии власти, все отлично понимают, что эта очередная попытка заполнить «финансовую чёрную дыру» Пенсионного фонда России за счёт наименее обеспеченных граждан страны. Предыдущая попытка себя не оправдала.

На митинг я пришёл, так сказать, не по долгу сердца, хотя эти изменения меня касаются впрямую, ибо до пенсии оставалось чуть более четырёх лет, а по работе, чтобы сделать сюжет на местном ТВ. Пообщался с людьми и понял, что интервью брать опасно, ибо пришлось бы большую часть «запикивать». И молодёжь, и взрослые, и пенсионеры такой ненормативной лексикой комментируют рацпредложение Правительства, что «уши в трубочку сворачивались».

Но это всё эмоции. Перейдём к фактам.

Я решил подсчитать на т.н. калькуляторе Пенсионного фонда, что мне светит, когда я уйду на пенсию по старому закону. Сумма не вдохновила (менее 20 тысяч рублей). Хорошо, добавили мне пять лет работы, и пенсия вырастает аж на целых две тысячи рубликов. Решил посчитать (естественно плюс-минус) сколько же государство сэкономит на моей пенсии. Получается около 190 тысяч в год или 950 тысяч рублей за пять лет. Вопрос знатокам, куда, и главное кому, уйдут эти деньги? Меня заверяют, что пенсионерам… хотелось бы надеется.

Митинг против пенсионной реформы. Салехард Фото: Всеволод Липатов © ИА «Уральский меридиан»

Вернёмся к Салехарду. Руководитель депутатской фракции Политической партии «КПРФ» в Законодательном Собрании Ямало-Ненецкого автономного округа Елена Кукушкина рассказала во время интервью, что на их заявление о проведении митинга администрация Салехарда не смогло предложить лучшего места, чем около Речного Вокзала, но они и этому были рады.

А в это время, в центре Салехарда около памятника Ленина волонтёры-медики из «Центра Здоровья» проводили мероприятия, посвящённые международному дню гепатита. У развлекательного комплекса «Полярис» ГИБДД и местные мотоциклисты «Белые кречеты» тоже проводили время с пользой, но уже для участников движения. Были и другие площадки и площади в городе, которые в это время пустовали, но почему-то чиновники города решили предоставить площадь около Речного вокзала. Дошло до смешного, некая акция сдай батарейки должна была пройти, но увы и ах… на площади никого не было.

Сначала я подумал, что у Речного вокзала провести митинг неплохо, потому что там установлены динамики, но приехав убедился, что не всё так просто… Был выделен кусочек площади, а общение с горожанами было через рупор. Кстати, добраться до этого места непросто. Но несмотря на это, людей было много. Холодный ветер разносил эхо слов над Обью , впрочем, собравшиеся отлично понимали, о чём идёт речь. В это время шёл сбор подписей против имения Пенсионного законодательства. Хочу особо отметить, что выстроилась очередь.

Кстати, со стороны казалось, что людей не много, но есть одно но… только одни салехардцы уходили, тут же приходили другие. И в течение всего времени, что я там был, ротация горожан происходила постоянно.

P. S. Во время съёмок почти никто не пострадал, кроме видеоператора, к нему подошли люди и попросили прекратить съёмки. Естественно, он отослал, потому что он работает. К сожалению, в это время я подписывал листки против изменений.

P. S. S. Стали странности с телефоном, после слов «митинг», «пенсионная реформа» и т.п. неожиданно на мобильнике исчезала связь. Решил проверить на стационарном, итог был тот же.

P. S. S. Надоели реформы! Каждый раз когда происходит большой разговор с Путиным я задаю один-единственный вопрос-просьбу-мольбу: Владимир Владимирович, дайте хоть несколько лет прожить без реформ, устала страна.

Сбор подписей против пенсионной реформы. Салехард Фото: Всеволод Липатов © ИА «Уральский меридиан»