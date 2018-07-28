Что закладывают в основании православного храма

В отличие от язычников, которые замуровывали в фундаменты своих храмов принесенных в жертву младенцев, подростков или жертвенных животных, православные святыни зиждутся на более крепких вещах — на краеугольных камнях, положенных в их основание.

Как это происходит

При заложении этого камня священники совершают «чин на основание», который включает в себя не только закладывания камня под будущий алтарь, но и воздвижение креста. Камень, положенный в основание храма, делают четырехугольным и высекают на нём крест. Под крестом делают выемку для частицы святых мощей того святого, в честь которого ставят храм или какого-либо другого святого. Обычай этот пришел к нам из древности — еще в «Сказании о Софии Цареградской» было написано, что «егда ж создаваху 12 рядовь (камней), тогда патриарх с епископы и священникы молитвы творяху и мощи святых полагаху, сице творяху и до совръшенна церкве» (С. Г. Виленский «Сказание о Софии Цареградской в Еллинском летописце и в Хронографе»). Так бывает не всегда, а лишь по непосредственному желанию местного епископа, без которого невозможно построить ни один православный храм. Нарушивший это правило извергается из церкви Христовой как человек, не признающий власти высших архиереев. Чин начинается крестным ходом в сопровождении мирян и клира, затем продолжается молебном с освящением воды и масла (елея). Освященный святой водой камень полагается в основание будущим настоятелем храма, им же водружается и крест, который обычно ставят на место, где будет находиться престол. На кресте пишут молитвенные слова с просьбой к Богу освятить алтарь и престол и делают надпись о том, что такого-то числа заложен такой-то храм по благословению такого-то иерарха. Табличку с такой же надписью могут закрепить на камне либо же высечь эти слова на нем. Если в это же время закладывается фундамент храма, то священник обходит его углы и освещает их, кропя святой водой.

С краеугольного камня начался мир?

Обычай закладывать в основание храма краеугольный камень появился еще у иудеев, считающих, что камень, на котором зиждется вся вселенная, находится на иерусалимской Храмовой горе. Это предание основано на Устной Торе, где говорилось, что с этого камня началось Сотворение Богом всей вселенной. Он бросил его в хаос, и камень стал причиной преобразования хаоса в наш мир. О существовании камня Бог рассказал праотцу еврейского народа — Аврааму. Именно на месте краеугольного камня Авраам должен был по повелению Бога принести Ему в жертву сына Исаака. Именно из этого камня позже были сделаны Скрижали Завета и возле него находился сам Ковчег Завета после того, как на горе царем Соломоном был вовзеден Иерусалимский храм. Отсюда иудеи-первосвященники обращались с молитвами к Богу, и здесь было Его обиталище.

Новый Завет дал новый камень

Однако Новый Завет дал христианам новое основание мира — Христа, который так и говорил о себе: «Камень, который отвергли строители, соделался главою угла» (Пс.117:22). О Спасителе, как о краеугольном камне мира и как о камне преткновения, о который споткнулись иудеи, повествует и апостол Пётр: «Он для… верующих драгоценность, а для неверующих камень, который отвергли строители, но который сделался главою угла» (1. Петр.2:6–8).

Традиция появилась во времена гонений