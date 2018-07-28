Окраина города, неработающие микрофоны, лозунги"Позор! Долой! Даёшь!" — в Твери прошёл митинг против пенсионной реформы

Справедливая Россия, 28 июля в полдень на площади перед Д/к «Синтетик» в посёлке Химинститут начался санкционированный митинг против новой пенсионной реформы, ратующей за повышение пенсионного возраста. Народу было немного, возможно, как раз из-за того, что акцию протеста разрешили провести в самом удалённом микрорайоне Твери . В основном на площади собрались уже действующие пенсионеры и люди «кому за…», но была и немногочисленная молодёжь, а также представители нескольких партий и общественных организаций: КПРФ РОТ-Фронт , НПСР, Профсоюз работников промышленности, Левый фронт.

Как сказали корреспонденту ТИА сторонники СР, сегодня неважно, к какой партии ты принадлежишь.

— Мы за справедливость, а повышать пенсионный возраст — это несправедливо. Мы и так работаем всю сознательную жизнь, и с повышением пенсионного возраста мы просто до пенсии не доживём. И приняли они эту реформу под шумок, когда Чемпионат мира шёл, чтобы народ даже не понял, что произошло. Поэтому мы сегодня и пришли на митинг, чтобы сказать, что мы против. А то по центральным каналам только и говорят, как это здорово и что все «за».

Митинг начался. Но случилась незадача — микрофоны не работали. Всё, что говорили выступающие — тонуло в гуле возмущения первых нескольких рядов слушателей-зрителей. С задних рядов люди кричали, что ничего не слышно. Организаторы-коммунисты не исключают того, что это была диверсия и саботаж. Ведь накануне митинга всё оборудование было исправным.

Неполадки с микрофонами не смутили выступающих. Тем временем в толпе то и дело слышались веские слова: «Воры», «Жулики», «В отставку», «Позор», «Импичмент», «Долой», «Людоедская пенсионная реформа»… Эти же лозунги раздавались и с трибун-ступенек перед зданием дворца культуры. Народ активно призывы поддерживал, охотно подхватывал и скандировал.

Тем временем к палатке, где организаторы акции протеста собирали подписи против пенсионной реформы, выстроилась очередь. В ней молодых лиц и людей, попадающих под повышение пенсионного возраста, было значительно больше, чем слушающих выступления.

— Я категорически против. Мы с мамой поставили свои подписи. Во-первых, даже сейчас людям предпенсионного и пенсионного возраста сложно найти работу. А что будет, если его ещё увеличат на 8 лет? Кому нужны больные пенсионеры? К тому же люди за 60 уже теряют навыки в силу возраста. Они не могут полноценно работать. Во-вторых, у них большие проблемы со здоровьем. В-третьих, у меня, например, маленький ребёнок. Мне так нужна помощь бабушки. А как она будет помогать с внуком, если ей пенсионный возраст увеличат? Почему-то никто не думает об этом.

— Они обещают повышение пенсии на 1000 рублей. Но при этом те же платежи за ЖКХ вырастут на 1500 рублей. Где же здесь забота о пенсионерах? Наши пенсионеры и так вынуждены работать, потому что пенсии маленькие, на них выжить невозможно. А теперь и этого не будет — придётся работать на 5-8 лет дольше и без пенсий. И без льгот. А они нам по телевизору всё счастливых старцев показывают, которые работают с утра до вечера, — художников, писателей, артистов. Покажите лучше шахтёра или хирурга — они счастливы или нет, что им придётся вкалывать на пять лет больше?

Среди митингующих были сегодня и люди с ограниченными возможностями по здоровью. Известный в Твери активист и председатель общественной организации инвалидов-колясочников «Кристалл» Андрей Увиков приехал в Химинститут вместе с маленьким сыном, чтобы он видел, как можно и нужно выражать свою гражданскую позицию.

— Я принял участие в этом митинге, потому что меня очень пугает та тенденция, которая началась ещё в концах 90-х, когда государство начало поэтапно отказываться от своих социальных обязательств: начали с ЖКХ, потом здравоохранение, потом образование и т.п. Если они примут эту пенсионную реформу, этот антинародный закон, — это будет уже точка невозврата, потому как теперь с народом можно в России делать абсолютно всё и все стерпят. Далее на очереди — инвалиды. Очевидно, что будут сокращать расходы на эту категорию населения. Тем временем, налоговая нагрузка и инфляция год от года увеличиваются. Я как индивидуальный предприниматель могу сообщить, что за 4 года налогооблажение выросло на 40%.

Митинг продолжался, одни выступающие сменяли других, народ сзади, не слыша ни слова, начал потихоньку расходится, молодёжь стала обсуждать планы на выходные и предложения «смотаться на карьеры». А тем временем на площади Славы, где коммунисты хотели провести митинг, но им было отказано в связи с проведением акции «Дело молодых», было пусто — несколько детишек что-то там рисовали под звуки незатейливых песенок.