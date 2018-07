Magic Leap показала интерфейс ОС для дополненной реальности

Компания Magic Leap обновила документацию для разработчиков, раскрыв, как будет выглядеть операционная система Lumin OS на очках дополненной реальности. По изображениям можно сделать вывод, что AR-устройство будет поддерживать два типа программ: двумерные и трехмерные.

К «плоским», практически лишенным глубины относятся те программы, которые никак не взаимодействуют с окружающей обстановкой. К ним можно отнести список приложений, адресную книгу, экран с настройками или клавиатуру. Набирать текст можно будет как на экранной клавиатуре с функцией диктовки, так и на физической Bluetooth-клавиатуре либо при помощи сопутствующего мобильного приложения для смартфона.

Make your own derpy gravity defying driving game using this #Magicleap developer lesson in #Unity! ∎∎∎∎∎∎∎∎ https://t.co/P70P4kCtvG pic.twitter.com/H4VGXXVPTN

— Giant Space Turtle (@GST_naomi) 26 июля 2018 г.

К другому типу относятся 3D-приложения, которые неким образом вписываются в окружающую пользователя геометрию пространства. Это могут быть игры, виртуальные фотографии, развешенные на обычной стене, парящий в воздухе телевизор или различные трехмерные объекты, находящиеся на настоящем столе.

Как видно, на Magic Leap будет предустановлено несколько приложений. Одно из них позволит делиться картиной, которую видит пользователь, с другими людьми.

Важно, что представленные выше изображения сгенерированы на компьютере, а не захвачены напрямую с AR-устройства. Конечная версия Lumin OS, скорее всего, будет значительно отличаться от той, что показана на скриншотах.

Magic Leap — один из самых многообещающих, но скрытных стартапов. В перспективность его разработок верят крупнейшие игроки IT-рынка: в фирму вложили почти $2 миллиарда такие инвесторы, как Google Alibaba , KPCB и Andreeseen Horowitz.

Среди сотрудников Magic Leap числятся основатель Weta Workshop Ричард Тейлор и писатель-фантаст Нил Стивенсон , а глава ведущего интернет-поисковика Сундар Пичаи занимает место в совете директоров.

AR-очки Magic leap будут комплектоваться отдельной графической картой, четырьмя встроенными микрофонами, как минимум шестью внешними камерами, а также встроенными динамиками.

Производительность устройства будет сопоставима с MacBook Pro или игровым компьютером Alienware.