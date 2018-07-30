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Magic Leap показала интерфейс ОС для дополненной реальности
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Magic Leap показала интерфейс ОС для дополненной реальности 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Компания Magic Leap обновила документацию для разработчиков, раскрыв, как будет выглядеть операционная система Lumin OS на очках дополненной реальности. По изображениям можно сделать вывод, что AR-устройство будет поддерживать два типа программ: двумерные и трехмерные.
К «плоским», практически лишенным глубины относятся те программы, которые никак не взаимодействуют с окружающей обстановкой. К ним можно отнести список приложений, адресную книгу, экран с настройками или клавиатуру. Набирать текст можно будет как на экранной клавиатуре с функцией диктовки, так и на физической Bluetooth-клавиатуре либо при помощи сопутствующего мобильного приложения для смартфона.
Make your own derpy gravity defying driving game using this #Magicleap developer lesson in #Unity! ∎∎∎∎∎∎∎∎ https://t.co/P70P4kCtvG pic.twitter.com/H4VGXXVPTN
— Giant Space Turtle (@GST_naomi) 26 июля 2018 г.
К другому типу относятся 3D-приложения, которые неким образом вписываются в окружающую пользователя геометрию пространства. Это могут быть игры, виртуальные фотографии, развешенные на обычной стене, парящий в воздухе телевизор или различные трехмерные объекты, находящиеся на настоящем столе.
Как видно, на Magic Leap будет предустановлено несколько приложений. Одно из них позволит делиться картиной, которую видит пользователь, с другими людьми.
Важно, что представленные выше изображения сгенерированы на компьютере, а не захвачены напрямую с AR-устройства. Конечная версия Lumin OS, скорее всего, будет значительно отличаться от той, что показана на скриншотах.
Magic Leap — один из самых многообещающих, но скрытных стартапов. В перспективность его разработок верят крупнейшие игроки IT-рынка: в фирму вложили почти $2 миллиарда такие инвесторы, как Google, Alibaba, KPCB и Andreeseen Horowitz.
Среди сотрудников Magic Leap числятся основатель Weta Workshop Ричард Тейлор и писатель-фантаст Нил Стивенсон, а глава ведущего интернет-поисковика Сундар Пичаи занимает место в совете директоров.
AR-очки Magic leap будут комплектоваться отдельной графической картой, четырьмя встроенными микрофонами, как минимум шестью внешними камерами, а также встроенными динамиками.
∎Разработчики получили AR-очки Magic Leap. Но должны хранить их в сейфах читайте также
Производительность устройства будет сопоставима с MacBook Pro или игровым компьютером Alienware.
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