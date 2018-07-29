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Псковичка взыскала с налоговиков 397 тысяч рублей
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Псковичка взыскала с налоговиков 397 тысяч рублей 

Псковская губерния 36 минут назад
Арбитражный управляющий Ольга Кокотова обратилась в суд с иском к Федеральной налоговой службе. Она попросила взыскать 398 тысяч 463 рублей вознаграждение арбитражному управляющему на проведение конкурсного производства и 48 тысяч 528 рублей, связанных с проведением процедуры банкротства. Отмечается, что Федеральная налоговая служба в арбитражном суде 7 ноября 2012 года возбудила дело о банкротстве ООО «Дельта Моторс» из Пскова. Определением Арбитражного суда Псковской области временным управляющим должника утвержден Анатолий Кокотов, а позже и Ольга Кокотова. Ответчик против требований истца возражать не стал. Арбитражный суд Псковской области в итоге постановил взыскать с Федеральной налоговой службы в пользу псковички 397 тысяч 678 рублей.
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