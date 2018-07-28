«Социальный лифт» поднимает молодых ямальцев на верхние этажи власти

Наталия Фиголь. О кадровой политике, профильных региональных проектах и стратегии, ноу-хау в конкурсах на вакантные управленческие должности рассказала в программе «Первоисточник» (ГТРК «Ямал») заместитель губернатора, руководитель аппарата губернатора ЯНАО

За испытаниями последовали назначения

Напомним, что недавно в регионе прошел конкурс по отбору кандидатуры в резерв управленческих кадров на должность директора департамента государственного заказа ЯНАО. За основу был взят формат всероссийского конкурса «Лидеры России». Последний проводился по поручению Президента РФ, чтобы поддержать наиболее перспективных молодых руководителей со всей страны.

Наталия Фиголь подчеркнула, что во всероссийском отборе активно участвовали и ямальцы. Среди них был врио губернатора Дмитрий Артюхов, назначенный на эту должность главой государства. Еще один участник конкурса, Алексей Горпинченко , занял пост заместителя главы администрации Нового Уренгоя.

— Это уникальный конкурс. Посмотрите по стране — назначения продемонстрировали, что «социальный лифт» реально начал работать. Россия , действительно, страна возможностей. Если человек обладает знаниями и желанием работать, то нужно пытаться, и все получится. На Ямале это уже привычно. Регион вообще осваивался молодыми. Месторождения открывались молодыми специалистами, города и дороги строились молодыми. Да и сейчас средний возраст жителей в регионе — чуть больше 30 лет. Прекрасный возраст для профессиональных побед, для семьи, для становления себя, — подчеркнула заместитель губернатора, руководитель аппарата главы региона.

Подтверждением тому, что на Ямале и сегодня делают ставку на перспективную молодежь, служит множество проектов. Среди них «Губернаторская сотня», лауреаты которой успешно влились в систему управления или стали депутатами на местах, а также реализовали значимые для региона и его жителей инициативы.

Еще один успешный проект и яркий пример «кадрового лифта» — Молодежное правительство ЯНАО, которое работает уже семь лет. Его новый состав утвержден в мае. В него вошли 13 лидеров из муниципалитетов, прошедших серьезный отбор.

— Это хорошая школа, ведь молодые люди из городов и поселков Ямала знают самые насущные проблемы земляков, и здесь — на окружном уровне — вместе их решают. На этот год молодые лидеры определили основными направлениями наставничество и комфортную городскую среду. Их инициативность, новый взгляд, уверена, будут полезны всем нам, — пояснила руководитель аппарата губернатора, отметив, что выступает наставником Ксении Салиндер, представительницы Ямальского района в Молодежном правительстве региона. Девушка предложила проект на основе добровольчества «Время добрых дел».

Претендентов проверил полиграф

Рассказывая об идее регионального конкурса, который стартовал в середине мая и закончился в начале июля, Наталия Фиголь заострила внимание на том, что кадровый вопрос для округа — один из главных.

— От того, насколько профессионален и ответственен специалист на каждом конкретном месте, по сути, зависит, насколько успешно будут реализованы планы. А проектов — очень важных, сложных, масштабных, значимых для всей России — у нас в регионе много, — сказала Наталия Фиголь.

Поэтому для отбора самых достойных на должность директора департамента госзаказа и был запущен абсолютно открытый конкурс, первый в своем роде на Ямале. В нем участвовали 48 претендентов из различных регионов. Недавно врио губернатора назвал имена шести лучших, и четверо из них — ямальцы.

— Согласна с Дмитрием Андреевичем (Артюховым) — они все победители. Потому что достойно прошли все испытания — а это целый комплекс тестов, командной работы, различных проверок, в том числе и на полиграфе, — сказала Наталия Фиголь, подтвердив, что опыт конкурса будет востребован и дальше.

Высокую оценку формат конкурса получил и от экспертов, которые считают, что ямальский опыт нужно транслировать на другие регионы.

Говоря о совершенствовании кадровой политики в округе, Наталия Фиголь напомнила, что реализуется профильная концепция, которая прошла общественное обсуждение и утверждена в конце 2016 года. Документ объединяет пять ключевых проектов. Это «Чиновник электронный», «Лучший кандидат», «Чиновник профессиональный», «Чиновник эффективный» и «Чиновник открытый». Они рассчитаны на три года, но уже есть хорошие результаты. В прошлом году запущен аудит информационной открытости органов власти, введена практика публичных отчетов руководителей госструктур. По инициативе аппарата губернатора принят окружной закон о дополнительных гарантиях прав граждан на обращение.