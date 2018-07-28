Челно-Вершинский машиностроительный завод отметил юбилей

Курс — на рост продаж

Акционерное общество «Челно-Вершинский машиностроительный завод» (ЧВМЗ) образовано на базе предприятия, созданного в 1938 году. Тогда в единственном небольшом цехе здесь выпускались только розвальни — большие сани для перевозки грузов. Сегодня в 12 цехах предприятия работают более 200 человек. Профиль производства не менялся с советских времен — доильное оборудование, а вот ассортимент стал значительно шире. Одних только доильных агрегатов можно насчитать порядка 40 наименований на выбор. А ведь есть еще оборудование для животноводческих ферм, запасные части, тара из полимерных материалов, комплектующие для железнодорожного транспорта, например, резервуары подвижного состава.

В течение последних нескольких лет ЧВМЗ, аккредитованный в ОАО «Россельхозбанк» как производитель и поставщик оборудования для животноводческих ферм с 2006 года, активно участвует в реализации приоритетного национального проекта «Развитие АПК». Используя принцип комплексной механизации, он поставляет оборудование для сельхозпредприятий, в первую очередь Самарской области , а также ряда других регионов РФ

Завод вовлечен во внутреннюю экономическую жизнь не только Самарской области, но и всей России. Одно из главных направлений работы предприятия — реализации указа Президента РФ Владимира Путина об импортозамещении. Для этого на ЧВМЗ непрерывно осваиваются новые производства. Около года назад на заводе запустили собственный выпуск шлангов из ПВХ. Начинали в рамках импортозамещения, а в итоге стали одним из крупнейших поставщиков этой продукции. Таким образом, поставленные главой государства цели и задачи на ЧВМЗ выполняются вполне успешно.

Около 8 лет назад на заводе открыли участок по производству 200-литровых бочек из прочного пищевого полиэтилена. Такая упаковка может пригодиться для хранения и перевозки различных веществ от пищевой продукции до бытовой химии. А челно-вершинские дробилки для измельчения кормов и зерна для животных ни в чем не уступают турецким.

Завод продолжает строиться. В прошлом году на его территории вырос еще один корпус. Изначально помещение задумывалось как склад, но в итоге здесь разместили участок по сборке и испытанию доильных агрегатов. Нашлось место и складу, он разместился в отдельном помещении. Теперь собирают, испытывают, упаковывают, складируют и отгружают основную часть продукции в одном месте.

Беларуси, Вместе с наименованиями производимой продукции растет и клиентская база ЧВМЗ. Предприятие активно сотрудничает с крестьянскими фермерскими хозяйствами нашего региона, а также поставляет продукцию на предприятия агропромышленного комплекса Краснодарского, Алтайского краев, Московской, Ленинградской, Новосибирской и других областей России. Идут заказы и из стран ближнего зарубежья — Украины Казахстана и других.

География поставок ЧВМЗ расширяется, что заметно сказывается на финансовых показателях общества. В прошлом году продажи выросли на треть. В чем секрет успеха? Это клиентоориентированность и высокое качество продукции ЧВМЗ. Например, доильные аппараты завода просты в использовании, по методу работы максимально приближены к ручной дойке.

"Наша цель — постоянно развивать производство и осваивать новую продукцию", — говорит генеральный директор ЧВМЗ Тельман Эйвазов.

Золотой фонд

Самое большое достояние завода — коллектив. В его составе есть рабочие, которые отдали производству не один десяток лет. Один из таких — токарь-станочник Александр Дегтярев . Его рабочее место сразу говорит и об отношении к делу, и о квалификации — все в полном порядке. Молодое поколение токарей он считает грамотным, сетует лишь на то, что молодежь не стремится работать на селе. Да что и говорить, нехватка кадров — самая острая проблема завода. Людьми здесь дорожат и по случаю юбилея отметили вклад каждого. Вот и Александр Дегтярев получил почетный знак «За труд во благо земли Самарской». Генерального директора Тельмана Эйвазова региональное министерство наградило почетной грамотой.

А заместитель гендиректора по технической части ЧВМЗ Владимир Царьков , проработавший на заводе 34 года, получил удостоверение заслуженного работника промышленности Самарской области из рук главы региона Дмитрия Азарова , который посетил предприятие. По мнению Владимира Царькова, на предприятии были разные времена, случалось, сидели и без заказов. К 2000 году ситуация выправилась, было образовано акционерное общество «Челно-Вершинский машиностроительный завод». Сегодня модернизация производства, внедрение новых технологий и производств, в том числе литейного, внушают коллективу оптимизм. «В будущем предприятия я уверен», — говорит Владимир Царьков.

О том, что на заводе созданы все условия для дальнейшего развития, говорил во время визита на предприятие и глава региона Дмитрий Азаров, который пожелал коллективу ЧВМЗ успехов и достойных зарплат.

Качество — вне конкуренции

Сертифицированная продукция ЧВМЗ уверенно конкурирует на рынке с более крупными производителями и особых проблем со сбытом не испытывает, потому что качество здесь под строгим контролем. Но мелкие фермеры порой, стремясь сэкономить, отдают предпочтение более дешевым доильным аппаратам кустарного производства. «Как говорит наш директор, аппараты эти через дорогу в гараже на коленке собирают, — рассказывает инженер-технолог ЧВМЗ Алла Тихонова. — Кустари покупают у нас детали и комплектующие, собирают из них доильные аппараты и наводняют ими рынок».

Вот только гарантировать качество работы оборудования продавцы-самоделкины не могут. И в случае поломки кустарного аппарата покупатель вряд ли сможет вернуть деньги за некачественный товар.

Не останавливаться на достигнутом

Руководство ЧВМЗ планирует освоить производство алюминиевого доильного ведра.

"Делать ведро из нержавеющей стали дорого — его никто не возьмет, — объяснил генеральный директор завода Тельман Эйвазов. — А пластиковое прозрачное ведро мы уже делаем. Технология отработана и давно стоит на потоке. Также мы освоили чугунное производство и хотим освоить обработку чугунных отливок. При собственном производстве мы и на закупке сэкономим, и за качество будем отвечать уже сами. Мы закупили технологическую линию по производству формовочной смеси для литья и очистки заготовок, индукционную плавильную печь, смонтировали вентиляцию. Скоро откроем производство своих насосов".

Владимир Царьков, заместитель генерального директора АО «ЧВМЗ»:

— Меня как будущего пенсионера, конечно, в первую очередь беспокоит инженерно-технический состав завода. Кадров-то новых нет. Сегодня на предприятии работают 220 человек, из них молодых специалистов всего процентов пятнадцать. Приходят они на год-два, а на более долгий срок не задерживаются. На мой взгляд, подходов к решению этой проблемы может быть несколько. Можно предоставлять им жилье или обучать их за счет предприятий с последующей отработкой на заводе в течение как минимум пяти лет.

Александр Дегтярев, токарь-станочник АО «ЧВМЗ»:

— На заводе я работаю, считай, со школы — с 1975 года. Работу свою люблю. За сорок с лишним лет много чего пришлось осваивать. И мне это интересно. Вот сейчас у нас в цехе нет инженера-технолога, приходится в чертежах самому разбираться. Справляюсь. Мы ведь одно дело делаем. Столько всего прошли, пережили, что за успех предприятия болеем, как за свою семью.