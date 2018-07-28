Рейтинг клана. Почему эпоха Пугачевой не закончится никогда

Слова песни Аллы Пугачевой «Арлекино» я выучил летом 1976 года. Не специально — в пансионате под Судаком , где я отдыхал с родителями перед первым в жизни школьным 1 сентября, этот хит целый месяц разносился из каждого громкоговорителя примерно раз в час. Восприимчивая память ребенка на всю жизнь впитала выходящих на арену силачей и одну награду — смех.

С тех пор с карты мира исчезла наша прежняя страна, сменился общественно-политический строй, умирали генсеки, менялись президенты. Вот и эра Владимира Путина длится уже почти 20 лет, а Алла Борисовна по-прежнему царица российской эстрады. В традиционном рейтинге Forbes 50 звезд шоу-бизнеса и спорта ее нет только потому, что сложно оценить доход певицы даже приблизительно. Ведь уже несколько лет Примадонна не ездит в гастрольные туры, не дает билетных концертов, а выступает только для уважаемых людей и компаний по особому приглашению, ее ценник, как рассказывают промоутеры, — около €200 000 за корпоратив или частную вечеринку. Сколько у Пугачевой таких выступлений в году? Точного ответа у нас нет.

Впрочем, в отличие от королей, ни один из которых не может жениться по любви, Пугачева иногда выступает бесплатно. Недавний пример. В мае 2018 года в Кремлевском дворце на праздновании 60-летия миллиардера и в свободное от бизнеса время поэта-песенника Михаила Гуцериева Примадонна первой вышла на сцену, исполнила пару песен на его слова, сердечно поздравила юбиляра и покинула мероприятие.

Рейтинг составляется по совокупности трех факторов, помимо дохода за год мы учитываем популярность артиста — по числу упоминаний в печатных СМИ, появлений на экране ТВ и поисковым запросам в «Яндексе» . Популярность всего клана Пугачевой не падает десятилетиями — это факт, и с этим ничего не поделаешь. На мой взгляд, на разогреве у клана наиболее мощно выступает канал НТВ , где с завидной регулярностью появляются сюжеты про личный железнодорожный вагон Киркорова, его болгарскую резиденцию или пошатнувшееся здоровье Аллы Борисовны. Кроме того, не обделены вниманием прессы ее бывший зять Владимир Пресняков , его сын — «звездный внук» Никита, внуки певицы помладше от второго брака Орбакайте и, наконец, ее дети 2013 года рождения.

Пару лет назад Галкин в своем шоу на Первом канале «МаксимМаксим» взял на руки своих и Пугачевой детей Гарри и Лизу, начал читать им сказку и между делом в шутку предположил, что у них тоже будут ТВ-шоу «ГарриГарри» и «ЛизаЛиза». У дочки Киркорова Аллы-Виктории (2011 года рождения) уже 251 000 подписчиков в твиттере, у его сына Мартина (2012 года рождения) — 154 000 подписчиков. Эта музыка будет вечной — даже батарейки не надо менять. Династия разрастается. Эпоха Пугачевой не закончится никогда.