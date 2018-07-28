Калининградская управляющая компания задолжала энергетикам 9,8 млн рублей

Управляющая компания «Эгида-Строй-Инвест» задолжала энергетикам 9,8 млн рублей, так как не перечисляла платежи жильцов за свет. Об этом сообщили в пресс-службе «Янтарьэнерго».

Задолженность «Эгида-Строй-Инвест» подтверждена в суде, исполнительные листы были предъявлены в банки. Однако деньги на счёт «Янтарьэнерго» так и не поступили.

"Энергетики неоднократно шли навстречу управляющей компании — заключили прямые договоры с собственниками жилых помещений, брали на себя обязательства по договорам переуступки долга и организаций перед управляющей компанией. Однако стабилизации в расчетах за потребленную электроэнергию не наблюдается", — прокомментировали ситуацию в пресс-службе «Янтарьэнерго».