Ещё
Калининградская управляющая компания задолжала энергетикам 9,8 млн рублей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Калининградская управляющая компания задолжала энергетикам 9,8 млн рублей 

Клопс.Ru 33 минуты назад
Фото: Клопс.Ru
Управляющая компания «Эгида-Строй-Инвест» задолжала энергетикам 9,8 млн рублей, так как не перечисляла платежи жильцов за свет. Об этом сообщили в пресс-службе «Янтарьэнерго».
Задолженность «Эгида-Строй-Инвест» подтверждена в суде, исполнительные листы были предъявлены в банки. Однако деньги на счёт «Янтарьэнерго» так и не поступили.
"Энергетики неоднократно шли навстречу управляющей компании — заключили прямые договоры с собственниками жилых помещений, брали на себя обязательства по договорам переуступки долга и организаций перед управляющей компанией. Однако стабилизации в расчетах за потребленную электроэнергию не наблюдается", — прокомментировали ситуацию в пресс-службе «Янтарьэнерго».
"Эгида-Строй-Инвест" является самым крупным должником среди управляющих компаний регионального центра. Фирма обслуживает многоквартирные дома в Калининграде, Балтийске и в Пионерском. Жильцы оплачивают квитанции за электроэнергию через одноимённый расчетный центр. Директором обоих предприятий выступает Станислав Альтман.
Клопс.Ru: последние новости
Калининградские почтальоны начнут передавать соцслужбам информацию о нуждающихся в поддержке гражданах Пляжи возле Гданьска закрыли из-за сине-зелёных водорослей Писатель Владимир Войнович скончался на 86-м году жизни
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Госдуме обрадовали россиян114
Зачем Армения пошла на резко антироссийский шаг
Сбербанк обратился к россиянам с предостережением63
Сестра обвинила СМИ в «убийстве» Кобзона54
Скандал с госизменой в России получил развитие82
Видео
02:11
Скандал с госизменой в России получил развитие
Происшествия Другое
00:52
Сбербанк обратился к россиянам с предостережением
Экономика Личный счет
00:56
«Сидит и пьет кофе»: что случилось с Кобзоном
Шоу-бизнес Статьи
03:05
Путин присоединился к крестному ходу
Общество
01:12
РФ анонсировала новое стратегическое вооружение
Армия Войска
01:32
Бегство нелегалов после прибытия в Европу попало на видео
В мире Европа
00:40
Сестра обвинила СМИ в «убийстве» Кобзона
Шоу-бизнес
00:40
Кобзон впал в кому
Шоу-бизнес
01:18
РПЦ выдвинула обвинение Константинополю
Общество
02:34
В Госдуме обрадовали россиян
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение