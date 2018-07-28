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Новый дом Руни будет оборудован защитным бункером
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Новый дом Руни будет оборудован защитным бункером 

SPORT24.ru 1 час назад
Бывший капитан сборной Англии Уэйн Руни, дом которого в 2016 году был взломан, намерен построить бункер возле своего нового жилища. В бункере будет специальная комната, где можно будет смотреть видео с камер наблюдения, установленных на территории владений футболиста «Ди Си Юнайтед», отдельная кухня и туалет, где семья Руни при необходимости будет чувствовать себя в безопасности.
По информации The Sun, стоимость нового жилья Уэйна оценивается в 20 млн фунтов. Семья игрока будет чередовать проживание в нем с проживанием в США, где сейчас играет Руни.
Сообщается, что жена Руни Колин провела много бессоных ночей, боясь за сохранность жизней детей пары после того, как преступник проник в бывшее жилье четы в тот момент, когда Руни принимал участие в матче в свою честь на «Олд Траффорд» в августе 2016 года.
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