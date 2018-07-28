Штрафной удар: Диего Марадона вновь позвал под венец свою коллегу 

Легенда мирового футбола Диего Марадона позвал свою возлюбленную замуж прямо во время празднования ее дня рождения. Свое предложение спортсмен сопроводил шикарным подарком: кольцом с бриллиантом. Росио Олива согласилась, несмотря на прошлые сложности в отношениях и тридцатилетнюю разницу в возрасте. Ранее девушка, как и ее новоиспеченный жених, профессионально занималась футболом, в Аргентине ее успехи были значительными.
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Стоит отметить, что это не первое предложение руки и сердца, которое Марадона сделал Оливе. Отношения Диего и Росио начались в 2012 году. В феврале 2014 он впервые позвал ее замуж и по такому случаю пара закатила большую вечеринку на День Святого Валентина. Спустя два дня после празднества бывшая любовница футболиста Вероника Охьеда заявила, что чуть ли не во время веселья имела с ним интимную связь и более того — беременна от него во второй раз. Диего отрицал все обвинения, но из-за возникшей ссоры с Оливой свадьба была отменена.
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Pоссийская журналистка обвинила Диего Марадону в домогательствахКорреспондентка из Санкт-Петербурга заявила, что Диего Марадона пытался ее изнасиловать, сообщает StarHit. Отношения пары продолжились, однако влюбленные вновь разошлись через несколько месяцев, когда Марадона обвинил Росио в краже драгоценностей и часов. Позднее он забрал заявление, вновь примирился с девушкой, однако по имеющейся у прессы информации стал нередко избивать Оливу. Так или иначе, сама спортсменка выглядит счастливой и о грядущей свадьбе отзывается с оптимизмом: «Я счастлива, потому что провожу свой последний день рождения в качестве незамужней девушки. Мои мечты сегодня и всегда — счастливо жить вместе с Диего», — пишет gazeta.ru.