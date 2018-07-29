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64-летнего учёного из Новочеркасска обвинили в передаче секретов Вьетнаму
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64-летнего учёного из Новочеркасска обвинили в передаче секретов Вьетнаму 

Говорит Москва 1 час назад
Фото: Говорит Москва
Его адвокат Анна Полозова сообщила РБК, что учёный передал секретную информацию об оборудовании, которое он разрабатывал вместе с аспирантом из Вьетнама.
По словам адвоката, якобы секретная информация из этого уголовного дела «есть в открытом доступе, в книжке, которая есть в каждой библиотеке».
Об аресте сотрудника конструкторского бюро ИРИС стало известно накануне от члена московской Общественной наблюдательной комиссии Евгения Еникеева. Он утверждает, что в СИЗО «Лефортово» от него скрыли информацию о прибытии Темирёва.
Учёного задержали 18 июля. Он сам пришёл к сотрудникам ФСБ по другому делу — чтобы проверить на секретность документы, которые он собирался передать в одну из российских компаний.
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