64-летнего учёного из Новочеркасска обвинили в передаче секретов Вьетнаму

Его адвокат Анна Полозова сообщила РБК , что учёный передал секретную информацию об оборудовании, которое он разрабатывал вместе с аспирантом из Вьетнама

По словам адвоката, якобы секретная информация из этого уголовного дела «есть в открытом доступе, в книжке, которая есть в каждой библиотеке».

Об аресте сотрудника конструкторского бюро ИРИС стало известно накануне от члена московской Общественной наблюдательной комиссии Евгения Еникеева . Он утверждает, что в СИЗО «Лефортово» от него скрыли информацию о прибытии Темирёва.