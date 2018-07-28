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Юрий Урсу возложил ответственность за очереди в МФЦ на Росреестр
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Юрий Урсу возложил ответственность за очереди в МФЦ на Росреестр 

РИА 57 1 час назад
Фото: РИА 57
Руководитель департамента информационных технологий Орловской области Юрий Урсу прокомментировал сообщение активистов ОНФ об огромных очередях, которые образуются в Многофункциональном центре в Орле.
По словам члена правительства, эта проблема наблюдается в последние две недели. Виной тому переход на новую версию программного комплекса приема-выдачи документов, который разрабатывает и предоставляет Росреестр. Продукт к «боевой» эксплуатации не готов, заявил Урсу. Разработчики в Москве, поэтому оперативно решать проблемы не удается. Аналогичная ситуация во всех регионах, заявил член правительства.
«Что касается обращения ОНФ в прокуратуру, мне жаль, что коллеги даже не попытались обратиться к нам напрямую. Разработкой и поддержкой этого продукта занимаются в Москве. Соответственно, проблема должна решаться в первую очередь там, и авторитет ОНФ вполне мог бы нам в этом помочь», — цитирует Юрия Урсу пресс-служба.
Далее чиновник обратил внимание, что активисты ОНФ для пущего эффекта сфотографировали не очередь, а людей ожидающих открытия МФЦ. В подтверждение Урсу указал на часы, зафиксировавшие время съемки.
«Проблема с очередями по услугам Росреестра есть, но не катастрофических масштабов», — подчеркнул чиновник.
Напомним, релиз о том, что МФЦ не оправдывает возложенных на него задач, был опубликован региональным отделением ОНФ накануне, 27 июля. Администрации многофункционального центра необходимо планировать работу иначе, заявил в сообщении член местного штаба «фронтовиков» Павел Меркулов.
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Сообщение Юрий Урсу возложил ответственность за очереди в МФЦ на Росреестр появились сначала на РИА 57.
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