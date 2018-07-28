Юрий Урсу возложил ответственность за очереди в МФЦ на Росреестр

Руководитель департамента информационных технологий Орловской области Юрий Урсу прокомментировал сообщение активистов ОНФ об огромных очередях, которые образуются в Многофункциональном центре в Орле.

По словам члена правительства, эта проблема наблюдается в последние две недели. Виной тому переход на новую версию программного комплекса приема-выдачи документов, который разрабатывает и предоставляет Росреестр . Продукт к «боевой» эксплуатации не готов, заявил Урсу. Разработчики в Москве , поэтому оперативно решать проблемы не удается. Аналогичная ситуация во всех регионах, заявил член правительства.

«Что касается обращения ОНФ в прокуратуру , мне жаль, что коллеги даже не попытались обратиться к нам напрямую. Разработкой и поддержкой этого продукта занимаются в Москве. Соответственно, проблема должна решаться в первую очередь там, и авторитет ОНФ вполне мог бы нам в этом помочь», — цитирует Юрия Урсу пресс-служба.

Далее чиновник обратил внимание, что активисты ОНФ для пущего эффекта сфотографировали не очередь, а людей ожидающих открытия МФЦ. В подтверждение Урсу указал на часы, зафиксировавшие время съемки.

«Проблема с очередями по услугам Росреестра есть, но не катастрофических масштабов», — подчеркнул чиновник.

Напомним, релиз о том, что МФЦ не оправдывает возложенных на него задач, был опубликован региональным отделением ОНФ накануне, 27 июля. Администрации многофункционального центра необходимо планировать работу иначе, заявил в сообщении член местного штаба «фронтовиков» Павел Меркулов

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