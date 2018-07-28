В столице Югры прошел пикет против повышения пенсионного возраста

«Яблока» и Представители сразу трех политический партий — ЛДПР КПРФ вышли на центральную площадь старой части Ханты-Мансийска — Самарово, чтобы выразить свое недовольство планируемыми пенсионными преобразованиями в стране.

Всего в пикете приняли участие около 100 человек. По итогам все желающие могли поставить свою подпись в петиции руководству страны.

«Мне до пенсии остается один год. С 17 лет работаю на Севере, уже планировал, как буду откладывать пенсию на строительство дачи. Теперь, видимо, с планами придется повременить. Представляете, какую сумму я недополучу за год? Это же почти целая дача», — рассказал один из участников пикета Роман Филатов

«Наше предложение — хотите увеличивать пенсионный возраст — сначала увеличьте пенсии, чтобы люди реально могли после 65-nb не отказывать себе в покупке, хотя бы, продуктов», — рассказала «АиФ-Югра» жительница Ханты-Мансийска Вера Михайловна.

За пикетчиками пристально наблюдали около 30 сотрудников полиции. Еще некоторые представители силовых структур были одеты в штатское. Пикет проходил около 40 минут и закончился без происшествий.