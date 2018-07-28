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В столице Югры прошел пикет против повышения пенсионного возраста
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В столице Югры прошел пикет против повышения пенсионного возраста 

АиФ Югра 52 минуты назад
Фото: АиФ Югра
Представители сразу трех политический партий — ЛДПР, «Яблока» и КПРФ вышли на центральную площадь старой части Ханты-Мансийска — Самарово, чтобы выразить свое недовольство планируемыми пенсионными преобразованиями в стране.
Всего в пикете приняли участие около 100 человек. По итогам все желающие могли поставить свою подпись в петиции руководству страны.
«Мне до пенсии остается один год. С 17 лет работаю на Севере, уже планировал, как буду откладывать пенсию на строительство дачи. Теперь, видимо, с планами придется повременить. Представляете, какую сумму я недополучу за год? Это же почти целая дача», — рассказал один из участников пикета Роман Филатов.
«Наше предложение — хотите увеличивать пенсионный возраст — сначала увеличьте пенсии, чтобы люди реально могли после 65-nb не отказывать себе в покупке, хотя бы, продуктов», — рассказала «АиФ-Югра» жительница Ханты-Мансийска Вера Михайловна.
За пикетчиками пристально наблюдали около 30 сотрудников полиции. Еще некоторые представители силовых структур были одеты в штатское. Пикет проходил около 40 минут и закончился без происшествий.
Добавим, что «Единая Россия» и «Справедливая Россия» решили не участвовать в митингах и пикетах. В «ЕдРо» считают, что самый эффективный метод волеизъявления народы — «круглые столы». Они прошли по всем муниципалитетам Югры. «Все предложения будут направлены в Москву депутатам Госдумы, представляющим ХМАО», — рассказали изданию в региональном отделении партии.
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