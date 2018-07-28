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«Что, в Баку не позвали?»: Андрей Малахов и Наталья Шкулева отдыхают во Франции
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«Что, в Баку не позвали?»: Андрей Малахов и Наталья Шкулева отдыхают во Франции 

Eva.ru 1 час назад
Фото: Eva.ru
Андрей Малахов впервые за долгое время решил пропустить громкое светское мероприятие в Баку и провести время с супругой Натальей Шкулевой на французском курорте. Трогательными семейными фотографиями знаменитый телеведущий поделился с подписчиками своего микроблога.
В сезон отпусков большинство звезд отечественного шоу-бизнеса отправляется отдыхать на элитные мировые курорты. Не стал исключением и популярный телеведущий Андрей Малахов. Мужчина вместе с супругой Натальей Шкулевой принимает солнечные ванны на Лазурном берегу Франции. Судя по всему, 46-летний шоумен решил в этом году пропустить музыкальный фестиваль «Жара», который как раз на днях открылся в Баку. Впрочем, некоторые злые языки утверждают, что мужчину попросту не пригласили на торжество, ведь нечто подобное уже было на Премии Муз-ТВ, когда Малахова не позвали принять в ней участие.
«А с кем ребенок?» «Во Франции? Круто! А Почему не на Жаре?» «Что в Баку не позвали что ли?» «Трогательные снимки! А где сын?» «Сын с нянькми остался? И это родители» «Андрей, а чего Вы не в Баку?»
Отметим, что в микроблоге тележурналиста было также оставлено немало вопросов относительно его маленького сына, которого, судя по снимкам, рядом с ними нет. В сети уверены, что звездная чета оставила наследника в столице на попечение нянек. Напомним, Андрей и Наталья поженились семь лет назад в Версальском дворце вблизи Парижа. В прошлом году у супругов родился долгожданный ребенок, которого назвали Александром, выбрав имя путем зрительского голосования.
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