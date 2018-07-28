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Как сделать тень в Photoshop
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Как сделать тень в Photoshop 

Chip.ru 1 час назад
Фото: Chip.ru
Сначала выберите предмет, для которого нужно сделать тень. Определите, в какую сторону она должна упасть. Нужно учитывать законы натурального освещения, так как если сделать тень неестественной, она испортит все изображение.
Как сделать тень в Фотошопе?
Откройте Adobe Photoshop и загрузите в него выбранную картинку, для которой хотите сделать тень. Найдите пункт «Файл» -> «Открыть…» (File -> Open).
Выделите объект с помощью инструмента «Волшебная палочка» (Magic Wand). Удерживая клавишу Shift, левой кнопкой мыши кликните на область белого фона. Затем найдите на панели главного меню пункт «Выделение» (Select), кликните на нее и выберите «Инверсия» (Inverse).
После этого выделенный предмет нужно скопировать на новый слой. Для этого кликните левой кнопкой мыши на слой и выберите команду «Создать дубликат слоя» (Layer via copy), либо используйте команду клавиш «Ctrl + J».
Перейдите на только что созданный слой. Выберите слева на панели команд «Инструмент градиент» (Gradient Tool). На палитре градиента выберите «Черный, белый». Залейте фигуру градиентом снизу вверх по вертикали.
Далее в меню «Редактирование» (Edit) выберите инструмент «Свободное трансформирование» (Free Transform). Удерживая клавишу Ctrl, кликните вверху выделенной рамки и потяните ее в нужную сторону, чтобы придать тени естественный наклон.
Чтобы сделать контур тени размытым, найдите в меню «Фильтр» (Filter) -> «Размытие» (Blur) -> «Размытие по Гауссу» (Gaussian Blur). Настройте подходящее для вас размытие фигуры.
Для того, чтобы убрать «лишнюю» тень, перейдите на слой с изначальным изображением, выберите инструмент «Ластик» (Eraser) и очень аккуратно откорректируйте контур тени.
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