С людьми надо говорить честно

Ждать нельзя

Вынужденная необходимость пенсионных изменений — это объективная реальность, связанная прежде всего с демографической ситуацией в стране. Сегодня Россия достигла критического соотношения числа работающих и пенсионеров — оно составляет 6:5. В ближайшие годы скорректировать его за счет выхода на работу новых сотрудников не удастся — мешает демографическая «яма» 90-х годов прошлого столетия. Иными словами — те, кто сегодня должен обеспечивать нынешних пенсионеров, 20-30 лет назад просто не родились. Получается, оставить все как есть в надежде, что проблема сама «рассосется», было бы безответственно.

Если сегодня не начать комплексные преобразования, которые позволят сбалансировать поступление средств в пенсионный фонд , то уже через шесть-восемь, максимум десять лет пенсионная система России может просто лопнуть. И вряд ли тогда можно будет рассчитывать хоть на какие-то пенсионные выплаты. Как это происходило в те же девяностые годы, когда на пенсию было просто невозможно прожить. А значит, резко увеличится количество людей за чертой бедности.

Учесть все риски

Максим Григорьев. Главной целью предстоящих перемен является предотвращение бедности населения вообще и рост благосостояния пенсионеров в частности. За развитием ситуации внимательно следит президент страны Владимир Путин . Касаясь этой темы, он постоянно подчеркивает, что необходимо учесть целый ряд факторов жизни, на которые повлияет изменение пенсионных параметров. В их числе и состояние рынка труда с возможными рисками роста безработицы, и уровень развития медицины и как следствие — средние показатели продолжительности и качества жизни населения, и демографические прогнозы, связанные с тем, что большинство представителей старшего поколения не смогут уделять много времени внукам и, будучи людьми работающими, активно помогать своим детям с воспитанием малышей. Кроме того, надо учесть и потенциальный рост размера пенсий нынешних и будущих пенсионеров, и состояние экономики страны в целом во всем ее многообразии — это лишь то, что лежит на поверхности и очевидно всем. Понимают это и те, кто работает над документом. «Повышение пенсионного возраста в России — необходимая мера, но параллельно с этим нужно разработать и меры по защите возрастного населения от трудовой дискриминации», — считает член Общественной палаты РФ

"Нам нужно очень четко понять вопрос, связанный с реальной трудоспособностью и заболеваемостью населения, уровнем инвалидизации, рассчитать, увеличивает ли повышение пенсионного возраста рост заболеваемости", — отмечает член Общественной палаты РФ Наталья Починок

Не бояться ответственности

Предстоящие перемены связаны в первую очередь с изменениями сроков выхода граждан на пенсию. Согласно законопроекту, прошедшему первое чтение, мужчины получат это право в 65 лет, женщины — в 63 года (для основных категорий граждан). Пока опросы и различные мониторинги общественного мнения демонстрируют непопулярность предложенной реформы. Президент России общественные эмоции разделяет. «А кому это может понравиться?» — сказал он на днях на одной из встреч с прессой. При этом, понимая, что вопрос является более чем «чувствительным», президент, говоря о предстоящих переменах, настойчиво подчеркивает важность всесторонней широкой дискуссии и обязательного учета всех мнений. Старт этой дискуссии и дало первое думское чтение законопроекта, и окончательное решение по параметрам пенсионных изменений еще не принято. Очень важно, чтобы эта дискуссия не стала полем для политического пиара, для популистских игрищ и безответственных заявлений, а позволила бы сформулировать и проанализировать конкретные, содержательные предложения по гарантиям для пенсионеров, людей предпенсионного возраста, по развитию здравоохранения, по обеспечению возможности для старшего поколения вести активную, полноценную жизнь. Ведь если не принять сегодня непопулярные, но необходимые решения, сама система социальной поддержки в стране может оказаться под угрозой.

При этом стоит отметить, что действующему президенту России можно было бы и не решать эту стратегическую проблему в течение текущего срока своего управления страной. Ведь экономические выкладки подтверждают, что как раз на ближайшие лет восемь финансовых резервов в бюджете страны достаточно для удержания ситуации с пенсиями в нынешнем положении. Владимир Путин вполне мог бы отложить решение этих вопросов на более дальний срок, предоставляя право заниматься этим сложнейшим социально-экономическим вопросом своему будущему преемнику. Однако он не боится принятия непопулярных решений, просчитывая перспективы развития страны на десятилетия вперед и беря на себя всю полноту ответственности.

Необходимые перемены

Принятие решения по изменениям в пенсионном законодательстве требует активной и предметной дискуссии как в органах власти, так и среди граждан страны.

Ирина Никишина, врио министра труда, занятости и миграционной политики Самарской области : «Министерством на постоянной основе осуществляется контроль за недопущением распространения информации, содержащей ограничения дискриминационного характера, в том числе по возрасту. В последнее время выявлено 96 работодателей, допустивших данное правонарушение, и все они привлечены к административной ответственности.

В целях расширения возможности трудоустройства и повышения конкурентоспособности на рынке труда молодежи и граждан предпенсионного и пенсионного возраста действует комплекс мер. В первую очередь это мероприятия активной политики занятости. Одним из эффективных инструментов реагирования на текущие и перспективные потребности рынка труда является профобучение и дополнительное профобразование безработных граждан. Так, органами службы занятости населения Самарской области мероприятие по профобучению и дополнительному профобразованию пенсионеров, стремящихся возобновить трудовую деятельность, реализуется с 2015 года. Обучение для всех граждан бесплатное и осуществляется по востребованным на региональном рынке труда профессиям с учетом индивидуальных особенностей человека: оператор диспетчерской службы, бухгалтер, парикмахер, оператор котельной, кладовщик, оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин и другим. За истекший период в мероприятии приняли участие почти 500 человек.

Продолжается реализация регионального закона „О молодом специалисте в Самарской области“, предусматривающего поддержку начинающих специалистов, завершивших обучение по востребованным профессиям. За два года реализации закона выплаты получили свыше 90 молодых специалистов, работающих по востребованным промышленными предприятиями профессиям. Кроме того, в настоящее время министерство разрабатывает „дорожную карту“ по содействию занятости граждан предпенсионного возраста и выпускников на период до 2020 года».

Светлана Нефедова, заместитель управляющего отделением ПФР по Самарской области: «В целом я считаю, что законопроект о корректировке пенсионного возраста абсолютно своевременный. Он мотивирован как сложившейся социально-экономической ситуацией, так и нормами международного права. Но с людьми надо говорить честно, чтобы было доверие и к государству, и к системе. В Государственную думу поступил законопроект о ратификации международной Конвенции о минимальных нормах социального обеспечения № 102, принятой 28 июня 1952 года. Там есть и про увеличение пенсионного возраста до 65 лет в странах с развитой экономикой и социальной сферой, и гарантия размера пенсионного обеспечения не ниже 40% величины утраченного заработка. И теперь я могу говорить, что синхронно с законом об изменениях пенсионной системы государство готовится подписать обязательства перед нынешними и будущими пенсионерами».

Елена Тонкопеева, педагог-психолог комплексного центра социального обслуживания населения Самарского округа: «Я по долгу службы много общаюсь с людьми разного возраста, в том числе и предпенсионного. Перемены, связанные с повышением пенсионного возраста, сейчас обсуждаются людьми очень активно. Скажу честно, эмоциональные оценки звучат, но вместе с ней звучат и конкретные предложения. Например, повнимательнее посмотреть на молодежь. Не секрет, что сегодня среди молодых специалистов много тех, кто, получив образование, не идет работать по профессии, а регистрируется в службе занятости как безработный и не только не работает официально, а еще и получает пособие из бюджета. Одна из причин — невысокие зарплаты для начинающих наемных специалистов, поэтому молодежь предпочитает работать „на себя“, часто без оформления, соответственно, ничего не отчисляя в пенсионный фонд. А вот если бы построже с такими, то и пенсионная казна государства была бы полнее».