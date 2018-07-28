Российские регионы продолжат совместные проекты со скандинавскими странами

Данные соглашения были подписаны 29 декабря 2016 года и направлены на продолжение сотрудничества между приграничными регионами РФ и скандинавскими странами, которое осуществлялось в рамках программы 2007-2013 годов.

Приоритетные разделы программы «Коларктик» (Соглашение о сотрудничестве арктических регионов РФ со Скандинавскими странами и ЕС — прим. ред.) направлены на развитие социальной интеграции, транспортных и коммуникационных сетей, пояснил замминистра экономического развития Азер Талыбов во время обсуждения закона в Госдуме

По данным Минэкономразвития, в рамках программы предусмотрена реализация регулярных и крупных инфраструктурных проектов. Такие проекты важны для приграничных регионов, так как они получают дополнительное финансирование для развития местных инициатив, уточнил замглавы ведомства. Важно, что сотрудничество носит деполитизированный характер, поэтому не подпадает под действие антироссийских санкций, введённых в 2014 году.

Помимо арктических регионов в программу сотрудничества будут включены Карелия, Коми и Санкт-Петербург. Со стороны Финляндии — губерния Лапландия, Норвегии — губернии Финнмарк, Нурланд и Тромс, а со стороны Швеции — губерния Норрботтен.

На реализацию Соглашения по всем проектам планируется направить средства федерального бюджета в размере 12,3 миллиона евро в качестве российского взноса в программу. При этом общий бюджет программы составляет 49,4 миллиона евро.