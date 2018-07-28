На страже Крыма: чем ЧФ может ответить незваным гостям

Накануне Дня ВМФ России Госдеп США опубликовал «Крымскую декларацию», которая не повлияет на статус или безопасность российского полуострова. И во многом — благодаря потенциалу ВМФ.

Черноморский флот России сегодня — заметное явление в мировой геополитике. Выход на просторы Средиземноморья и учебные ракетные атаки в Атлантике надводных кораблей, возрождение подводных сил Черноморского флота и ракетные удары по террористам в Сирии демонстрируют серьезные возможности, расширение операционной зоны и влияния в Мировом океане, упрочение нового формата международной безопасности.

Наблюдая реконструкцию Западом «железного занавеса», Москва не стремится к конфронтации, и все же вынуждена принимать ответные меры. В рамках федеральной целевой программы до 2020 года Черноморский флот получит около 30 кораблей и более 86 миллиардов рублей. Для ЧФ с 2014 года уже построены новейшие фрегаты проекта 1135.6 и шесть новых дизель-электрических подводных лодок проекта 636.3 «Варшавянка» — это отдельная гордость русских моряков.

Сливаясь с естественным акустическим фоном моря, субмарины проекта 636.3 способны обнаружить цель на расстоянии, в 4 раза превышающем дистанцию обнаружения противником, и поразить надводные и наземные цели крылатыми ракетами «Калибр» на удалении до 2500 км. Оптимальное сочетание акустической скрытности и дальности обнаружения целей, современная автоматизированная информационно-управляющая система, мощное быстродействующее торпедно-ракетное вооружение, новейший навигационный комплекс обеспечивают проекту 636.6 и Черноморскому флоту региональное лидерство.

Между тем США Североатлантический альянс держат в Средиземноморье шесть самостоятельных морских командований, десятки кораблей и подводных лодок, морскую авиацию, и в мирное время называют этот регион Южно-Европейским театром военных действий. И создают угрозу безопасности внеблоковых причерноморских государств.

Океанское могущество

Черноморский флот в своей зоне ответственности внимательно наблюдает за кораблями 6-го флота США. Россия оперативно встречает незваных гостей и в воздушном пространстве над акваторией Черного моря. Если в Вашингтоне и Брюсселе присутствует понимание серьезности российских намерений на Ближнем Востоке, там должны ясно представлять возможные последствия провокаций и нежелательных маневров кораблей 6-го флота США вблизи Крыма , непосредственно у российских границ.

В ходе возрождения священной неприкосновенности российских границ Крым получил лучшее и новейшее оружие. Береговые противокорабельные комплексы «Бастион» держат под прицелом большую часть Черного моря до турецких берегов и все побережье Украины . Зенитные ракетные комплексы С-300 контролируют небо на сотни километров вокруг (создано сплошное радиолокационное поле).

Размещение на полуострове Ту-22М3 и оперативно-тактических комплексов «Искандер-М» не нарушает международных договоров, однако эти силы могут оснащаться тактическими ядерными боеголовками, и при необходимости способны полностью устранить военно-морское присутствие США в Черном море.

Истребители Су-27 и Су-30, которые базируются на аэродроме Бельбек, дополняют ударную мощь войсковой группировки. Весной 2018 года десять МиГ-31К с «Кинжалами» заступили на опытно-боевое дежурство в Южном военном округе, и создали так называемую зону ограничения и воспрещения доступа и маневра (anti-access and area denial, A2/AD). Гиперзвуковая ракета комплекса «Кинжал» способна поражать цели на дистанции в три раза дальше, чем «Искандер», то есть речь идет о дистанции в 1500 километров, которые боеголовка преодолеет за четыре минуты.

В составе ЧФ сегодня свыше 50 боевых кораблей и подводных лодок. Россия не провоцирует гонку вооружений, лишь восстанавливает военно-политическое равновесие в регионе. И украинский «Корреспондент» транслирует тревогу: «Согласно утвержденным Путиным „Основам государственной политики Российской Федерации в области военно-морской деятельности до 2030 года“, одними из основных задач ВМФ РФ в сфере обороны и национальной безопасности указано обеспечение контроля за функционированием морских транспортных коммуникаций и привлечение сил флота к обеспечению экономической деятельности России в Мировом океане. А пункт 33… особо отмечает, что „с развитием высокоточного оружия перед ВМФ РФ стоит качественно новая задача — уничтожение военно-экономического потенциала противника путем поражения его жизненно важных объектов с моря… И приоритет отдан не Северному, не Тихоокеанскому, а именно Черноморскому флоту. Интересна статистика: если в 2014 году на Черноморском флоте РФ не было ни одного носителя крылатых ракет „Калибр“, то в 2018 их уже было 8, среди них 6 подводных лодок, а к 2020-2025 планируется иметь 24“.

ВМС США — гость незваный

Греции, Согласно конвенции Монтрё, корабли ВМС США могут находиться в акватории Черного моря не более 21 дня. И все же 6-й Средиземноморский флот ВМС США — серьезная сила, в основе которой — не менее одного авианосца, двух ракетных крейсеров, шестнадцати фрегатов и эсминцев. Флот располагает подводными лодками, соединениями десантных кораблей с морской пехотой, и значительным количеством военно-морских баз в Испании , Франции, Италии Турции . Зона ответственности — Средиземное и Черное моря, прилегающие воды Атлантики, побережье Африки в районе Гвинейского залива.

Заметим, только один атомный авианосец в Средиземноморье (в 900 километрах от Севастополя ) имеет на борту до 80 самолетов различного назначения, 1900 тонн боезапаса (включая ядерное оружие), радары и суперкомпьютеры и экипаж в пять тысяч человек. Американские корабли с боевой информационной системой „Иджис“ интегрированы в глобальную американскую систему ПРО, которая по своим возможностям является не столько противоракетной, сколько ударной.

НАТО все активнее действует в зоне черноморских проливов и в акватории Черного моря, регулярно проводит учения ВМС. Как правило, вблизи российского Крыма „патрулируют“ эсминцы типа „Арли Берк“ с крылатыми ракетами „Томагавк“ на борту. Здесь же заметно активизировалась воздушная разведка стран НАТО. При этом страны альянса набираются наглости выражать недовольство превентивными действиями российских военных летчиков.

Украинская специфика

Ранее украинский президент Петр Порошенко подписал закон „О национальной безопасности“, который закрепляет стремление Киева вступить в Европейский союз и в НАТО. Работу комиссии Украины и Североатлантического альянса пока блокирует Венгрия , а дальше — кто знает.

Российский президент Владимир Путин 17 июля, на всякий случай, еще раз напомнил, что Россия ответит, если Украина вступит в НАТО: „Это прямая и непосредственная угроза для национальной безопасности… И реакция будет крайне негативной“.

С точки зрения военно-морской стратегии и тактики, для США и НАТО интерес представляют лишь украинские порты и береговая линия. Одесский морской порт считается одним из крупнейших в Европе пассажирских терминалов (третий по грузообороту на Черном море) и позволяет разместить до пяти боевых кораблей водоизмещением 5000 тонн. И все же береговая инфраструктура требует серьезной реконструкции.

Соглашение о разделе советского Черноморского флота между Киевом и Москвой подписано в 1997 году. Украине отошло 18%, то есть 175 кораблей, 12 самолетов, 30 вертолетов, 227 береговых объектов и прочее флотское имущество. Вскоре украинские корабли начали исчезать со средней скоростью пять единиц в год.

В 2015-м украинские ВМС включали три боевых корабля, один десантный, 18 вспомогательных судов. По программе модернизации США передали Украине пять быстроходных надувных моторных лодок типа Willard Sea Force 730. К 2016 году украинские ВМС располагали тремя кораблями, пятью катерами, одним тральщиком (около 30 вспомогательных судов к боевому составу не относятся). И неизвестно, куда подевались за 20 лет более 100 кораблей и судов (из стартовых 175 единиц).

Самые свежие данные по ВМС Украины: в наличии три корабля (все в ремонте), дюжина катеров и моторных лодок. Между тем Киев намерен укреплять НАТО, пополняя ВМС списанными кораблями альянса. Украинский президент Петр Порошенко планирует „деоккупировать и реинтегрировать“ Крым к декабрю 2019 года. Очевидно, с учетом оборонных и ударных возможностей самодостаточной войсковой группировки российского полуострова, только крайняя осмотрительность и осторожность Киева и ВСУ обеспечат Украине безопасность, стабильность и реанимацию добрососедства с РФ.

В марте 2014 года полуостров Крым вошел в состав Российской Федерации по итогам референдума. Более 96% крымчан проголосовали за воссоединение с Россией. Эту историю — под Андреевским флагом — невозможно повернуть вспять.

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