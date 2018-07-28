Общественная палата проведет проверку о попытке бывшего члена ОНК вывести на УДО своих родственников

Общественная палата проверит данные о попытке бывшего члена общественной наблюдательной комиссии по Ярославской области Нур-Эл Хасиева о переводе своих родственников на условно-досрочное освобождение. В момент совершения действия Хасиев состоял в ОНК. Об этом сообщает «РАСПИ» со ссылкой на аккаунт члена Общественной палаты РФ, члена комиссии по безопасности и взаимодействия с ОНК Дмитрия Носова.

До этого Хасиев выступал с громкими заявлениями против ОНК, якобы те знали о всех пытках в ярославской колонии, но никаких действий не принимали.

«К сожалению, я не смог лично присутствовать в колонии в Ярославле , потому что был уже в командировках в других городах. Но меня насторожил тот факт, что Нур-Эл Хасиев — один из тех, кто поднял хайп после этой истории, сказал, что ОНК Ярославской области знала о пытках и молчала. Проведя внутреннее расследование, мы понимаем, что это просто вопль обиженного человека, который долгое время сам был в составе ОНК, и всё было нормально, а теперь когда он не попал в состав ОНК, он за что-то мстит. А мстит он вот за что: по предварительным данным, оказалось, что во время его работы в ОНК, он пытался вывести на УДО своих родственников. И вот как раз этот факт нуждается в очень серьезной проверке — я надеюсь, что в ближайшее время мы во всём разберемся», — заявил Носов у себя на странице.

Следствие сообщает, что сотрудники колонии №1 УФСИН России по Ярославской области действительно избили и пытали заключенного. При этом, силовики наносили неоднократно сильные удары по туловищу и конечностям. Уже возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с применением насилия), подозреваемые в причастности к данному действию привлечены уже восемь человек.