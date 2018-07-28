«В день Крещения Руси родилась русская цивилизация»

С праздником 1030-летия Крещения Руси православных россиян поздравляют представители разных христианских конфессий.

«Это был исторический выбор, переломный момент в судьбе цивилизации восточных славян, когда был сделан выбор веры. Таким образом, это фактически день рождения того, что сегодня мы называем русской цивилизацией», — отметил протоиерей Арсений Григорянц. «Вопреки историческим событиям, особенно тем, что произошли в прошлом веке, российский народ продемонстрировал благочестие и духовность, которые мы можем оценить, как стабильную преданность Христу и христианству», — подчеркнул священник римско-католической церкви Кишинев ) Штефан Сокачу.

1030-летие Крещения Руси сегодня отмечают в Беларуси России и на Украине . В Москве центром празднования стал Кремль. Торжественное богослужение впервые прошло не в Успенском соборе, а перед ним.

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