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Самое длительное лунное затмение нашего века: как это было
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Самое длительное лунное затмение нашего века: как это было 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Лунное затмение — явление уникальное даже для тех, кто не располагает специальной техникой для его детального рассмотрение. Кто-то наслаждался поистине мировым событием, глядя вечером в окно, а кто-то наблюдал затмение в обнимку со второй половинкой на крымском песке. Но нас точно объединяет одно: очень уж хочется стать частью истории, которая творится буквально на глазах.
Александр Желябин из Пятигорска сделал потрясающее фото красно-оранжевой луны на фоне абсолютной темноты:
Полное лунное затмение всё таки получилось! #лунноезатмение2018 #марс #лето #пятигорск #кмв  Публикация от Александр Желябин (@alex_dakar26)
27 Июл 2018 в 3:46 PDT  Cергею Мальгавко удалось запечатлеть уникальное явление с гор Крыма. Пользователь в комментариях восторженно отметил: «Можно сойти с ума от такой красоты!»:
Полное лунное затмение Чатыр-даг, Крым. Фото: Сергей Мальгавко • #природа #затмение #лунноезатмение2018 #лунноезатмение #ночь #крым #чатырдаг
Публикация от Мы Крымчане (@crimea_sevastopol_simferopol)
27 Июл 2018 в 11:30 PDT  Светлана Русалкина показала, как выглядело лунное затмение глазами жителей Казани:
#лунноезатмение#Казань
Публикация от Светлана Русалкина (@svetlana_rusalkina)
28 Июл 2018 в 12:59 PDT  Николай Федосеев из Пензы сфотографировал потрясающий момент:
#Лунноезатмение #безфильтров
Публикация от Николай Федосеев (@fednik.ru)
28 Июл 2018 в 12:53 PDT  Итальянец Лука Капелли сделал очень романтичную фотографию на фоне лунного затмения:
Day vs Night #sun #sunset #clouds #sky #moon #eclipse #mars
Публикация от Luca Cappelli (@cappelliluca96)
28 Июл 2018 в 1:17 PDT  А Майкл Ти Росс из Лас-Вегаса доказал, что Луна тоже может быть похожей на корабль пришельцев:
#moon #mars #ufo #stratospheretower
Публикация от Michael T. Ross (@michaeltross)
28 Июл 2018 в 1:18 PDT
Вечерняя Москва: последние новости
Илья Резник опроверг сообщения о своей госпитализации Московский планетарий отменил наблюдения затмения Луны и противостояния Марса из-за густых облаков Московский звон. Что нужно знать о колокольнях в преддверии юбилея Крещения Руси
Комментарии  Ещё 3 источника 
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