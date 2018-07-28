Самое длительное лунное затмение нашего века: как это было

Лунное затмение — явление уникальное даже для тех, кто не располагает специальной техникой для его детального рассмотрение. Кто-то наслаждался поистине мировым событием, глядя вечером в окно, а кто-то наблюдал затмение в обнимку со второй половинкой на крымском песке. Но нас точно объединяет одно: очень уж хочется стать частью истории, которая творится буквально на глазах.

Александр Желябин из Пятигорска сделал потрясающее фото красно-оранжевой луны на фоне абсолютной темноты:

Полное лунное затмение всё таки получилось! #лунноезатмение2018 #марс #лето #пятигорск #кмв Публикация от Александр Желябин (@alex_dakar26)

27 Июл 2018 в 3:46 PDT Cергею Мальгавко удалось запечатлеть уникальное явление с гор Крыма . Пользователь в комментариях восторженно отметил: «Можно сойти с ума от такой красоты!»:

Полное лунное затмение Чатыр-даг, Крым. Фото: Сергей Мальгавко • #природа #затмение #лунноезатмение2018 #лунноезатмение #ночь #крым #чатырдаг

Публикация от Мы Крымчане (@crimea_sevastopol_simferopol)

27 Июл 2018 в 11:30 PDT Светлана Русалкина показала, как выглядело лунное затмение глазами жителей Казани

#лунноезатмение#Казань

Публикация от Светлана Русалкина (@svetlana_rusalkina)

#Лунноезатмение #безфильтров

Публикация от Николай Федосеев (@fednik.ru)

28 Июл 2018 в 12:53 PDT Итальянец Лука Капелли сделал очень романтичную фотографию на фоне лунного затмения:

Day vs Night #sun #sunset #clouds #sky #moon #eclipse #mars

Публикация от Luca Cappelli (@cappelliluca96)

28 Июл 2018 в 1:17 PDT А Майкл Ти Росс из Лас-Вегаса доказал, что Луна тоже может быть похожей на корабль пришельцев:

#moon #mars #ufo #stratospheretower

Публикация от Michael T. Ross (@michaeltross)

28 Июл 2018 в 1:18 PDT