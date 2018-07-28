Самое длительное лунное затмение нашего века: как это было 

Лунное затмение — явление уникальное даже для тех, кто не располагает специальной техникой для его детального рассмотрение. Кто-то наслаждался поистине мировым событием, глядя вечером в окно, а кто-то наблюдал затмение в обнимку со второй половинкой на крымском песке. Но нас точно объединяет одно: очень уж хочется стать частью истории, которая творится буквально на глазах.
Александр Желябин из Пятигорска сделал потрясающее фото красно-оранжевой луны на фоне абсолютной темноты:
Полное лунное затмение всё таки получилось! #лунноезатмение2018 #марс #лето #пятигорск #кмв Публикация от Александр Желябин (@alex_dakar26)
27 Июл 2018 в 3:46 PDT Cергею Мальгавко удалось запечатлеть уникальное явление с гор Крыма. Пользователь в комментариях восторженно отметил: «Можно сойти с ума от такой красоты!»:
Полное лунное затмение Чатыр-даг, Крым. Фото: Сергей Мальгавко • #природа #затмение #лунноезатмение2018 #лунноезатмение #ночь #крым #чатырдаг
Публикация от Мы Крымчане (@crimea_sevastopol_simferopol)
27 Июл 2018 в 11:30 PDT Светлана Русалкина показала, как выглядело лунное затмение глазами жителей Казани:
#лунноезатмение#Казань
Публикация от Светлана Русалкина (@svetlana_rusalkina)
28 Июл 2018 в 12:59 PDT Николай Федосеев из Пензы сфотографировал потрясающий момент:
#Лунноезатмение #безфильтров
Публикация от Николай Федосеев (@fednik.ru)
28 Июл 2018 в 12:53 PDT Итальянец Лука Капелли сделал очень романтичную фотографию на фоне лунного затмения:
Day vs Night #sun #sunset #clouds #sky #moon #eclipse #mars
Публикация от Luca Cappelli (@cappelliluca96)
28 Июл 2018 в 1:17 PDT А Майкл Ти Росс из Лас-Вегаса доказал, что Луна тоже может быть похожей на корабль пришельцев:
#moon #mars #ufo #stratospheretower
Публикация от Michael T. Ross (@michaeltross)
28 Июл 2018 в 1:18 PDT