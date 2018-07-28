Путёвые заметки: Что скрывают ветлужские коды

Фото предоставлены администрацией Ветлужского районаПутёвые заметки: Что скрывают ветлужские кодыЕсли вы приедете в Ветлугу в мае, голову вам вскружит пьянящий запах черёмухи. Нигде и никогда черёмуха для меня не пахла так, как здесь, на берегу матушки-реки, названной, по красивой легенде, в честь двух влюблённых — пастушка Вета и красавицы Луги.

А на излёте второго летнего месяца ароматы тут совершенно иные. Ароматы приближающегося праздника. В ближайшую субботу старинный город Поветлужья отметит своё 240-летие.

Дворовые практики

Достаточно прокатиться по Ветлуге, чтобы понять: к дате здесь готовились основательно. Именно проехать и увидеть всё своими глазами предлагает глава Ветлужского района Сергей Лаврёнов . Такой формат общения — не кабинетного, а в режиме реального времени — становится у нас доброй традицией.

— Давайте сначала в Микрорайон, покажу вам наши новые дороги и дворовые территории, — Сергей Валентинович искренне радуется произошедшим там переменам.

От улицы Ленина до детского сада «Золотой ключик» действительно ведёт новёхонькая дорога. Ещё один проблемный некогда участок — в самом Микрорайоне — тоже «гордится» теперь асфальтовой гладью.

— Сделали и участок на улице Штурмина, — замечает Лаврёнов. — Там ремонта не было три десятка лет. Увы, дорогами мы не блещем. Поэтому каждое подобное обновление как праздник.

Сворачиваем к дому № 17. Во дворе — свеженький асфальт, ровные тротуары, бордюры, высажены цветы — постарались ветлужане. Эта и другая — территория Сельхозтехники, возле дома № 4 — выбраны для благоустройства по программе «Формирование комфортной городской среды». И сразу видно: здесь действительно стало комфортнее.

— Важно, что за качеством следят сами жители, — подчёркивает глава. — Последние подписи в акте приёмки работ — за ними. В том же Микрорайоне, ещё до наступления лета, на доме 15 А отремонтировали крышу, а на 13-м укрепили лоджии. Это уже по программе капремонта многоквартирных домов. Операция «Реанимация»

Мы возвращаемся в центр. За окошком мелькают обновлённые остановочные павильоны, фасады, новые дорожные знаки — Ветлуга как хорошая хозяйка, ждущая гостей, прибралась, умылась, «подкрасилась»… На пути попадаются несколько пустующих домов.

— Опустели они по программе расселения ветхого фонда, — поясняет Лаврёнов. — Большинство, конечно, сносим, но два дома хотим оставить и реанимировать — ищем инвесторов. Дома старинные, но крепкие. Один стоит прямо на набережной — обязательно покажу, когда подъедем. Вообще, в городе немало примечательных зданий. И вот наш краеведческий музей, который в этом году тоже юбиляр — вековой, — выиграл грант с проектом «Интерактивная Ветлуга». Будем презентовать его жителям и главе региона Глебу Никитину , который собирается к нам на праздник.

Что за проект? На таких вот домах — объектах культурного наследия, — установлены таблички с QR-кодами (кодами быстрого реагирования). С помощью специального приложения на смартфоне можно считать информацию об истории здания. Ветлуга, городок хоть и с провинциальным старинным укладом, но современные тенденции всячески приветствует. Жители рисуют ФОК Как приветствуют местные жители и подвижки, связанные с планируемым строительством ФОКа. Спортивные традиции в Ветлуге крепкие, а вот спортом заниматься людям фактически негде. В предстоящую субботу районная библиотека представит проект «Нарисуй город своей мечты». Местный фанерный завод выделил для этого «мольберты» в форме зданий, на которых люди должны изобразить то, что хотят видеть. Многие уже определились: конечно, ФОК!

— К счастью, лёд тронулся, — осторожно, но всё же радуется Сергей Валентинович. — Идёт перепроектирование будущего объекта. Для нас ФОК не роскошь, а необходимость.

Если спортивный комплекс ещё только будет (давайте скажем так — уверенно, — чтобы точно сбылось) закладываться, то вот открытие долгожданного отделения гемодиализа в Ветлужской ЦРБ — буквально на пороге.

И окончательный ремонт районного Дома культуры в стадии завершения. По другим — сельским ДК — в помощь программа «Единой России» . Ветлужский район участвует в ней уже третий год.

Мысли материальны

За окошком автомобиля мелькает… танк — раньше здесь было танковое училище, самым знаменитым выпускником которого стал… Михаил Пуговкин . Там, где сейчас местный хлебозавод, раньше стоял Воскресенский собор, в котором в разные годы служили пять епископов. Мы приближаемся к набережной, реконструкцию и благоустройство которой должны завершить в этом году.

— Очень надеялись успеть к юбилею, но, к сожалению, подрядчик попался недобросовестный, — расстраивается Сергей Валентинович. — Одно успокаивает — вовремя распрощались. Пришлось проводить конкурс заново. Провели.

Мы идём к смотровой площадке, с которой открывается потрясающий вид на реку, и память невольно возвращает мне те, майские, ароматы черёмухи. Отсюда в субботу начнётся празднование юбилея. Сюда выйдут к жителям и гостям города герои легенды Вет и Луга, чтобы потом отправиться в празднично украшенном автомобиле по обновлённым улицам.

А пока Сергей Валентинович рассказывает про ещё три смотровые площадки на сваях, которые будут нависать над крутым берегом, про клумбы, ротонды и многое другое — проект делали профессиональные ландшафтные дизайнеры, на его завершение выделено более четырёх миллионов рублей. Показывает тот самый старинный дом из лиственницы. Крепкий (внутри топор в дерево не лезет), со знаменитой ветлужской глухой резьбой. Красавец!

— Эта река достойна красивых, благоустроенных берегов, — говорит Сергей Лаврёнов. — И всё у нас получится. Помню, когда о проекте набережной только заговорили, многие сомневались, что сделаем. Но если по-настоящему верить, мысли материальны. Это я знаю точно.