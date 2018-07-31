Колясочница с Урала вошла в топ-25 парашютного фестиваля HANDI FLY

Он добавил, что прыжки с парашютом для людей с инвалидностью — это пока новое направление в России . «Эту тему мы затронули год назад, когда Анастасии подарили прыжок с парашютом. И никто ее не хотел брать. А я говорю: „Давайте попробуем“. И после этого понеслось. Я говорю, давайте развивать данное направление в нашем регионе, так как за такое направление у нас в России редко, кто берется», — отметил Новоселов.

Тренер рассказал, что Федерация парашютного спорта планирует в следующем году организовать в Свердловской области соревнования по прыжкам с парашютом среди людей с ограниченными возможностями.

"Для меня этот фестиваль наравне с тем, что у нас в России прошли Олимпийские игры, у нас в России недавно закончился чемпионат мира по футболу и также впервые в России прошел фестиваль парашютного спорта для людей ограниченными физическими возможностями", — сказала сама Анастасия на пресс-конференции.

Турции, Швеции, Македонии, Греции, Франции, Казахстана, По ее словам, это третий такой фестиваль, и в этом году он впервые прошел в России, в Рязанской области . В нем приняли участие 160 участников из 11 стран — России, Азербайджана Хорватии и других.

Спортсменка рассказала, что прыжок был командный. В таких прыжках участвуют три человека: оператор, инструктор и спортсмен с ограниченными возможностями здоровья. Прыгали с высоты 4 тысячи метров. Всего в копилке Немец — шесть прыжков с парашютом. С высоты в 4 тысячи метров она прыгала впервые, до этого ее прыжки были с высоты 2 тысячи метров.

Директор областного центра реабилитации инвалидов Татьяна Онохова в свою очередь рассказала, что сегодня власти Свердловской области уделяют большое внимание мероприятиям для людей с ограниченными возможностями здоровья. «За последние годы выделяется очень много средств для того, чтобы проводить инклюзивные мероприятия для детей с инвалидностью», — подчеркнула она.