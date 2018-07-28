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Два патриарха возглавили службу в честь 1030-летия Крещения Руси в Кремле
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Два патриарха возглавили службу в честь 1030-летия Крещения Руси в Кремле 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Патриархи Московский и всея Руси Кирилл и Александрийский и всея Африки Феодор II начали совершение праздничной Божественной литургии под открытым небом на Соборной площади Московского Кремля.
Церковные торжества, которые пройдут в субботу по всей России, Украине, Белоруссии и в других странах, посвящены празднованию 1030-летия Крещения Руси и дню памяти святого равноапостольного князя Владимира.
О приезде патриархов возвестил праздничный колокольный звон.
Соборная площадь в эти минуты продолжает заполняться многочисленными паломниками. Прихожане многих столичных и подмосковных храмов собираются в этот день. Перед самым началом богослужения небо прояснилось, и всю площадь залило солнце. Богослужение, в котором участвуют архиереи и священнослужители 11 поместных православных церквей, впервые пройдёт в Кремле под открытым небом.
По окончании литургии два патриарха возглавят крестный ход к Боровицкому холму, где у памятника князю Владимиру-Крестителю Руси будет совершён праздничный молебен.
Движение транспорта в праздничный день 28 июля на некоторых улицах в центре российской столицы ограничено.
Торжества уже начались в Киеве. Как сообщили в Украинской православной церкви, в Крестном ходе в честь 1030-летия Крещения Руси в пятницу в Киеве участвовало около 250 тысяч верующих из всех епархий УПЦ и паломников из-за рубежа, несмотря на препятствия, которые масштабно создавали для верующих украинские чиновники и перевозчики.
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