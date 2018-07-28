Борис Хольмстон-Смысловский: на кого работал русский предатель

Этот офицер, у которого было много имен, за свою 90-летнюю жизнь успел послужить Белому движению в российской Гражданской войне, гитлеровскому абверу, спецслужбам США , правительству Аргентины и Генштабу ФРГ

Штабс-капитан в Белой армии

Как пишет российский историк и писатель Сергей Юрьевич Нечаев , Б. А. Смысловский родом из семьи потомственных кадровых военных. После окончания кадетского корпуса и артиллерийского училища принимал участие в Первой мировой войне, за чтобы был награжден орденами. Начал учиться в академии, но началась Гражданская война. Смысловский — участник ряда военный операций в этой кампании, которую он закончил военным разведчиком в чине штабс-капитана врангелевской армии.

После войны Б. А. Смысловский перебрался в Польшу , приняв гражданство этой страны.

Зондерфюрер абвера

В конце 20-х годов, после переезда Сосновского в Германию, адъютант В. Канариса, начальника секретной службы будущего гитлеровского правительства, пригласил его служить в абвере (военной разведке). Сосновский отучился на Высших военных курсах и в германской Академии Генштаба Рейхсвера.

Зондерфюрер Б. А. Сосновский после нападения гитлеровской Германии на СССР активно занимался формированием коллаборационистских частей и, как он сам потом писал в мемуарах, поначалу искренне верил, что немцы помогут русским избавиться от большевистского ига. [С-BLOCK]

Немецкий военный историк Йоахим Хоффман приводил сведения о встречах Смысловского с другим «русским патриотом» генералом Андреем Власовым . И Хоффман, и сам Смысловский в своих воспоминаниях утверждают, что особых сношений между лидерами Русской национальной и Русской освободительной армиями (РНА и РОА) не было, вместе эти соединения коллаборационистов никогда не воевали.

Майор вермахта Смысловский под именем «фон Регенау» готовил диверсантов для заброски в советский тыл. Им была создана «Особая дивизия Р ( Россия )», в которую входили более десяти батальонов, состоящих преимущественно из военнопленных РККА и перебежчиков. Главной задачей этого подразделения была ликвидация партизанских соединений, разведка, контрразведка и диверсии против СССР. Данное формирование впоследствии неоднократно реорганизировалось. Дивизия Смысловского «Руссланд» в Великой Отечественной войне была единственным подразделением коллаборационистов, воевавшим практически до конца Второй мировой. [С-BLOCK]

В 1943 году Смысловский-Регенау отказался воевать вместе с Власовым кроме восточных направлений, еще и на западных — по его мнению, русским стоило сражаться только против большевиков. По обвинению в предательстве Смысловского арестовали и полгода продержали в заключении. После вмешательства ряда высокопоставленных руководителей Третьего Рейха, в частности, Канариса, зондерфюрера отпустили и реабилитировали. Смысловский вновь вернулся в контрразведку и возглавил дивизию «Руссланд».

В конце войны фон Регенау, к тому времени уже генерал-майор вермахта и главком РНА, для дезинформации СМЕРШа сменил псевдоним на Хольмстон. В апреле армию Смысловского-Регенау-Хольмстона сильно разбомбили, и ее остатки решили пробираться в Швейцарию . Свыше 400 человек из РНА приняло государство Лихтенштейн, занимавшее нейтральную позицию во Второй мировой войне. Правительство Лихтенштейна, несмотря на настоятельные просьбы союзников, не выдало перебежчиков ни американцам, ни русским. Советский и российский историк С. Г. Чуев писал, что Смысловский в этот период сотрудничал с американскими спецслужбами, и тем самым смог обеспечить себе безопасность.

«Общественник» в Аргентине

С осени 1947 года Б. А. Смысловский жил в Аргентине, где развил бурную общественную деятельность в среде русских эмигрантов, написал и издал мемуары, успешно занимался бизнесом. Он наладил тесные контакты с аргентинским правительством и даже стал советником лидера Аргентины Перрона. Историки пишут, что даже здесь Смысловский не прекращал заниматься контрразведывательной деятельностью «на неофициальном уровне», но с ведома аргентинских властей.

Советник Генштаба ФРГ Порядка 10 лет Смысловский прослужил в западногерманском Генштабе советником — его пригласили сами немцы. Умер и похоронен этот разносторонний деятель в 1988 году в столице Лихтенштейна городе Вадуце, где жил последние 13 лет.