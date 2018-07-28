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Представитель Эрдогана считает, что отношения между Турцией и США еще можно спасти
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Представитель Эрдогана считает, что отношения между Турцией и США еще можно спасти 

ТАСС 1 час назад
АНКАРА, 28 июля. /ТАСС/. США могут спасти свои отношения с Турцией, если с пониманием отнесутся к вопросам, которые вызывают обеспокоенность Анкары. Об этом написал в субботу официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын в своей колонке в газете Daily Sabah.
"Отношения можно спасти и вывести их на новый уровень при условии, если администрация США с пониманием отнесется к вопросам, которые вызывают обеспокоенность Анкары в плане обеспечения безопасности. Турция не может игнорировать действия союзника по НАТО, когда они угрожают ее национальной безопасности как внутри республики, так и за ее пределами. Президент США Дональд Трамп, возможно, хочет поддерживать хорошие отношения с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом, и, вне всяких сомнений, такой подход окажется эффективным, если эти отношения будут развиваться на основе взаимного уважения. Но угрозы в адрес Турции не сработают и лишь нанесут ущерб двусторонним отношениям", — отметил представитель Эрдогана.
Калын также напомнил, что «в последние годы действия Соединенных Штатов серьезно подорвали стратегические отношения с Турцией». Он также вновь упрекнул Вашингтон за сотрудничество с сирийскими курдами из отрядов «Сил народной самообороны» (СНС), «которые в настоящее время проводят переговоры с режимом [президента Сирии Башара] Асада».
Ситуация вокруг пастора Брансона
Отношения между Анкарой и Вашингтоном в последнее время переживают непростой период. Долгое время ключевой причиной похолодания в отношениях была ситуация вокруг сирийского города Манбиджа, который контролировали сирийские курды из СНС и СДС (поддерживаемая США коалиция «Силы демократической Сирии»). В июне стороны достигли договоренностей относительно дорожной карты по отходу курдских формирований из Манбиджа, однако после этого причиной нового конфликта послужили заявления главы Белого дома по судебному процессу над американским пастором в Турции.
Протестантский пастор Эндрю Брансон, проживавший в районе Измира, был арестован в 2017 году по обвинению в связях с запрещенными в Турции Рабочей партией Курдистана и «террористической организацией фетхуллахистов» (ФЕТО) — последователей мусульманского проповедника Фетхуллаха Гюлена. 7 мая этого года Брансон предстал перед турецким судом и отверг обвинения в террористической деятельности и шпионаже, а 25 июля он был помещен под домашний арест. Прокуратура требует для него 35 лет лишения свободы.
Официальный представитель Белого дома Хоган Гидли 26 июля заявил, что Соединенные Штаты введут санкции в отношении Турции, если Брансон не будет отпущен. Трамп заявил, что ожидает возвращения пастора в США, и пригрозил Турции санкциями, если этого не произойдет. Аналогичную позицию высказал и вице-президент Майкл Пенс. При этом глава МИД Турции в ходе телефонного разговора с госсекретарем США Майклом Помпео в пятницу сообщил, что Турция «не собирается склоняться перед чьими-либо угрозами, а верховенство закона относится ко всем без исключения».
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