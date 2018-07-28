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Власти Ростова пытаются продвинуть сервис каршеринга «Делимобиль»
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Власти Ростова пытаются продвинуть сервис каршеринга «Делимобиль» 

Ростовские Вести 54 минуты назад
Фото: Ростовские Вести
«Делимобиль» — самый крупный проект, запущенный в сентябре 2015 года мэром Москвы Сергеем Собяниным добрался и до Ростова-на-Дону. Возможность и этапы реализации проекта обсудили местные чиновники с генеральный директором ООО «Каршеринг Руссия» (работает под брендом «Делимобиль»), в минувшую пятницу, 27 июля. Как сообщает пресс-служба городской администрации, старт планируется начать с 50 машин. «Услуга взять машину на прокат» и после поездки оставить ее в любой части города весьма удобно, но в с другой стороны вызывает множество вопросов. Сейчас компания присутствует в таких городах как Москва, Санкт-Петербург, Самара, Краснодар, Грозный, Екатеринбург, Нижний Новгород, Новосибирск, Уфа. ООО «Каршеринг Руссия» зарегистрирована 1 апреля 2015 год в Москве. Уставный капитал компании на сегодняшний день составляет 10 тысяч рублей и разделен между шести участниками. Более 58% доли принадлежит люксембургскому Фонду Секьюритизации «МК Листед Секьюритиз». Фото: пресс-служба администрации Ростова-на-Дону
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