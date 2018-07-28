Сергей Ямкин пожелал работникам торговли успехов в добрых делах и начинаниях

Председатель Законодательного Собрания Ямала Сергей Ямкин поздравил работников торговли и ветеранов отрасли с Днём работника торговли.

«Сегодня на Ямале динамично развивается отрасль торговли, внедряются новые технологии, растёт товарооборот, совершенствуется торговая инфраструктура. Устойчиво решается одна из наиболее важных социальных задач — удовлетворение спроса ямальцев в товарах и услугах. Все это результат вашего трудолюбия, настойчивости, веры в успех, огромной, высокопрофессиональной работы всех тех, кто задействован в этой сфере. Выражаю огромную признательность за ваш весомый вклад в экономику региона, инициативу, предприимчивость, а также за улучшение организации и повышение культуры обслуживания жителей автономного округа.

В этот праздничный день, уважаемые работники торговли, дорогие ветераны отрасли, примите слова благодарности за ваш труд и верность выбранному делу, за производственный и жизненный опыт, который вы передаёте молодому поколению. От души желаю всем успехов в добрых делах и начинаниях, крепкого здоровья, благополучия и оптимизма!», — говорится в поздравлении ямальского спикера.