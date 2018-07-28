Хуже «Исламского государства» и «Аль-Каиды»

Террористические структуры «Исламского государства» и «Аль-Каиды» (обе группировки запрещены в России ) считаются самыми опасными в мире. Однако на планете существуют организации, которые отличаются не меньшей жестокостью и представляют не меньшую угрозу. Они действуют десятилетиями, контролируют обширные территории, но против них не создаются международные коалиции. В нескольких странах Центральной Америки криминальные банды превратили жизнь людей в ад, и в ближайшее время они могут только усилиться из-за политики Вашингтона.

Беженцы из зоны криминальных действий

Одна из наиболее обсуждаемых тем в США — инициатива президента Дональда Трампа существенно сократить приток мигрантов со стороны границы с Мексикой . По убеждению хозяина Белого дома, под видом мигрантов в страну пребывают члены преступных групп. Как пишут американские издания, Трамп даже как-то назвал мигрантов «животными». Но официальная статистика не подтверждает аргументов Трампа: по данным ФБР , только 3% пересекающих границу с Мексикой относятся к криминальным структурам. Противники Трампа замечают, что в США не просто едут иностранцы, а бегут те, кто пытается спастись от массового насилия у себя на родине. Недавнее решение Трампа прекратить программу предоставления временного убежища для 300 тыс. выходцев из Центральной Америки только поможет бандам стать более мощными и обречёт многих из высланных на смерть, делает вывод CNN

Global Look Press/Exclusivepix Me/Michal Huniewicz

Нелегальные мигранты на товарных поездах переправляются в центральную Америку

О масштабах проблемы говорит статистика погранслужбы Соединённых Штатов. Ежегодно через границу с Мексикой в США перебираются на постоянное жительство около полумиллиона человек, ещё примерно 600 тысячам отказывают в этом праве. Таким образом, с 2011 года в США хотели бежать около 7 миллионов человек. Это примерно столько же, сколько за такой же период, то есть с момента начала гражданской войны, покинули Сирию

Большинство бандитов, действующих в Центральной Америки, считают себя правоверными католиками и религиозными людьми. Но в отличии от боевиков ИГ, они не пытаются навязать другим религиозные правила жизни. Лозунг одной из самой крупной и жестокой группировки MS-13 звучит намного прозаичнее: «Mata, Viola, Controla» («Убивай, насилуй, подчиняй»). Если террористы Ближнего Востока пытаются воплотить в жизнь свои религиозные принципы и грезят попасть за это в рай, то члены криминальных группировок в культ возвели насилие и уверены, что после смерти их ждёт только ад.

Организованная преступность существует в большинстве государств. Основной мотив группировок — получение лёгких денег. Продажа наркотиков, открытие борделей и рэкет кажутся бандитам более прибыльными занятиями, нежели создание фермерских хозяйств или организация производства. Большинство представителей криминала стараются лишний раз не тревожить правоохранительные органы , например у итальянской мафии в США есть чёткое правило избегать столкновений с полицией. Убийства осуществляются обычно в качестве меры наказания членов банды за ослушание или в случае войны с конкурирующими группировками. Объединения бандитов из Центральной Америки отличаются тем, что не избегают перестрелок с силовыми структурами и не брезгуют массовыми казнями ни в чём не повинных гражданских лиц.

Global Look Press/Exclusivepix Me/Michal Huniewicz

Специально снятые на камеру казни, производимые террористами ИГ, вызвали шок во всём мире. Расправы, учиняемые бандитами MS-13, пресса обычно обходит стороной. При этом хорошо известно, что в контролируемых гангстерами кварталах периодически появляются целые ряды повешенных людей. Иногда бандиты отрубают своим жертвам головы и для запугивания местных жителей выставляют их на всеобщее обозрение.

Смерть ради банды

В рядах группировки MS-13, по разным оценкам, насчитывается от 80 до 100 тыс. человек, примерно 10 тыс. живут в США. Она была основана живущими в Лос-Анджелесе выходцами из Сальвадора в начале 1980-х годов, когда в Соединённые Штаты хлынул поток людей, спасающихся от гражданской войны. После окончания конфликта группировку пополнили бывшие солдаты, обученные военному делу. В начале 1990-х американские власти стали практиковать депортацию бандитов из страны, и вскоре деятельность MS-13 распространилась на всю Центральную Америку, включая Мексику.

В США у MS-13 есть серьёзные конкуренты, наиболее опасный — банда M-18, тоже состоящая из латиноамериканцев. Помимо этого MS-13 ведёт войну с группировками афроамериканцев Crips и Bloods. В странах Центральной Америки и особенно в Сальвадоре у MS-13 практически нет противников. Но и в США, где приходится воевать с другими бандами, и в других странах, где такой войны нет, MS-13 не считается самой влиятельной группировкой. Больше всего денег от криминальной деятельности собирают гангстеры, объединённые в кланы, существующие по другим принципам. При том, что намного более «успешные» итальянская, ирландская, еврейская мафии и похожая на них традиционная мексиканская мафия имеют намного меньшую численность, нежели объединение MS-13.

Global Look Press/ dpa /Vladimir Chicas

Члены банды Мара Сальватруча (MS-13) в тюрьме Сакатеколуке, Сальвадор

Причина низкой «эффективности» MS-13 кроется в её комплектовании: она состоит сплошь из уличных банд («клик») и собирает дань с уличных торговцев, в то время как «старые» мафии заставляют платить крупных бизнесменов, а лидеры объединений имеют хорошие связи в политическом истеблишменте. Поэтому боссы и бригадиры итальянских и еврейских кланов — это обычно умудрённые опытом люди средних и преклонных лет, а многим лидерам MS-13 нет и 25-ти. Но и до этого возраста дотянуть при их образе жизни крайне сложно.

Для пополнения постоянно редеющих рядов MS-13 активно вербует молодёжь. Иногда это происходит прямо в школах или на спортивных площадках. Нередки случаи, когда в банду попадают семилетние дети. За отказ отдать ребёнка на воспитание криминальными элементами гангстеры могут вырезать всю семью. При принятии в «клику» существует определённый ритуал. Бандиты избивают кандидата со всех сторон, и он должен продержаться 13 секунд. После этого прошедшего испытание просят, в зависимости от возраста, украсть, ограбить или убить. Выйти из группировки невозможно — решивших прекратить преступную деятельность убивают.

«Живёшь ради бога и матери, а умираешь ради банды», — звучит кредо MS-13. Фактически членам группировки не позволяют жить ради добрых дел и разлучают с матерью ещё в детстве, а позволяют лишь умереть ради группировки.