Путин ответил на вопрос о дальнейших встречах с Трампом

«Но нужно, чтобы были соответствующие условия, чтобы они создавались, эти условия. В том числе и в наших странах мы готовы к таким встречам. Мы готовы пригласить президента Трампа в Москву , пожалуйста», — сказал российский лидер.

Он отметил, что Трамп знает об этом приглашении, передает ФАН. Путин также обратил внимание на возможность встречи с американским лидером на международных площадках.

В ответ на это Белый дом заявил, что положительно оценивает возможность дальнейших контактов лидеров двух стран, передает Reuters

«Президент Трамп с нетерпением ожидает, что президент Путин нанесет визит в Вашингтон, и [Трамп] открыт для посещения Москвы после получения официального приглашения», — говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс.

16 июля 2018 года в Хельсинки состоялся саммит Россия — США, на котором Трамп и Путин обсудили большой спектр двусторонних отношений, а также вопросы международной повестки, передает НСН.

Последний раз Трамп был в российской столице в 2013 году — он приезжал, чтобы посетить конкурс красоты Мисс Вселенная. Факт этого визита всплыл в ходе расследования ФБР дела о якобы «российском вмешательстве» в президентские выборы в США в 2016 году.

В свою очередь, министр обороны США Джим Маттис, сказал, что рассматривает возможность первых за последние несколько лет переговоров со своим российским коллегой.

«В Сенате США потребовали сведения о встречах членов Американской стрелковой ассоциации с Рогозиным. Что делают люди в тире? Вообще-то стреляют. Приезжайте, господа сенаторы, к нам в гости в тир!» — написал глава российской госкорпорации у себя в фейсбуке.

Потенциальная стратегия предполагала более тесные отношения с Россией и другими странами региона, чтобы сдерживать набирающий силу и влияние Пекин, указал экс-дипломат.

Помимо этого, он рекомендовал эту стратегию в общении с зятем и советником президента США Джаредом Кушнером , который занимается вопросами внешней политики. Ранее к советам экс-госсекретаря прислушались ведущие советники Трампа из Госдепа, Пентагона и Совета по национальной безопасности.

В тот же день Джон Болтон заявил, что следующая встреча между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным пройдет после завершения расследования «российского вмешательства» в выборы 2016 года, которое проводит команда специального прокурора Роберта Мюллера

Чиновник администрации Трампа отметил, что встреча президентов РФ и США должна состояться не раньше 1 января 2019 года. Трамп, по словам советника по нацбезопасности, ждет окончания «охоты на ведьм» — американский лидер неоднократно называл так расследование Мюллера.

За два дня до этого помощник президента России по внешней политике Юрий Ушаков заявил, что подготовительные работы для нового саммита Путина и Трампа пока не начинались. Он отметил, что американская администрация предлагала провести следующую встречу в Вашингтоне в конце 2018 года — это предложение также было озвучено Джоном Болтоном.

Ушаков добавил, что очередная встреча Владимира Путина и Дональда Трампа может произойти на полях саммита G20 в Аргентине или же на иных международных форумах, где будут присутствовать российский и американский лидеры.

Между тем лидер Республиканской партии в Сенате США Митч Макконел заявил, что визит Владимира Путина в Капитолий не приветствуется, и посоветовал Москве избегать попыток «вмешательства в будущие выборы» в США.