В центре Кургана участились дерзкие нападения и криминальные разборки

Не успел Курган оправиться после революционных потрясений 1905–1907 годов, как в следующем году несколько дерзких и откровенно наглых преступлений нарушили хрупкое спокойствие в нашем городе. При чем, произошли они практически одно за другим, и что совсем удивительно, в самом центре Кургана.

В документах того времени есть распоряжения, касающиеся деятельности сотрудников полиции:

«Полиция может арестовать человека только тогда, когда она заметила, что Сидоров, или Иванов убил кого-либо. Или побил, в таких случаях можно арестовать и посадить в каталажку без предварительного разрешения суда, но суд все же еще рассмотрит, правильно ли арестовали Иванова или Сидорова, и, если неправильно, то околоточный, который арестовал его, сам отсидит в тюрьме за неправильный арест».

14 января 1908 году в центре города произошло задержание большевика Николая Васильевича Шумилова (партийная кличка — Николай Черный), о котором я упоминала в предыдущей статье, при задержании погибли несколько жандармов и двое преступников. Газета «Курганский вестник» сообщала: «При попытке ареста террористов, скрывавшихся на квартире большевика Николая Шумилова, завязалась перестрелка, в которой было убито три жандарма. Шумилов арестован. Двое из преступников скрылись. На другой день после вооруженного сопротивления, в больнице от ран умер жандарм Кочетков, вахмистр Степин тяжело ранен в позвоночник, но есть надежда на его выздоровление (позднее скончался в больнице). В связи с делом о вооруженном сопротивлении арестован хозяин квартиры Н. В. Шумилов, его жена и другие живущие, всего около шести человек». Двое скрывшихся после убийства жандармов в квартире Шумилова, направились по дороге в Ялуторовск , куда следом за ними отправился околоточный надзиратель Васильев, который и настиг их в селе Исетском Ялуторовского уезда. Не успели преступники расположиться в Исетском, как Васильев с местными крестьянами окружили их. Во время отчаянного сопротивления, оказанного преступниками при попытке их арестовать, оба преступника были убиты.

Газета «Курганский вестник» писала: «Невиданные для Кургана события настроили воображение обывателей, по городу стали ходить самые, что ни на есть романтические слухи. Рассказывают, например, что к одному из представителей Курганской администрации явилась девушка и рассказала, сильно волнуясь, следующее: „На днях было собрание одной из революционных курганских организаций, на котором было постановлено убить С., как лицо вредное для дела революции, но С. — человек семейный и у нее, на которую пал жребий привести приговор в исполнение, не подымается рука, и она просит предупредить С., чтобы он два дня не выходил из дому. Имени своего девушка (будто бы) не назвала и была арестована“.

В январе 1908 года в газете „Курганские известия“ была опубликована статья под заголовком „Задержание грабителей“, в которой сообщалось: „4 января в девять часов вечера в доме Васильева по Абаимовскому переулку произведен арест главаря шайки, производившей грабежи и убийства, как по Сибири, так и в пределах России , Курганского мещанина Андрея Казакова , давно уже разыскиваемого властями, и его товарища, назвавшегося Перятинским. Арест произведен при такой необычной для Кургане обстановке: Околоточные надзиратели второй части Васильев и Баженов, со старшим городовым Гладковым, подъехав к дому Васильева, где жил поднадзорный Свидерский, заметили троих неизвестных им людей, которые быстро заперев боковую калитку, бросились бежать в заднюю часть двора и перескочили через заплот на соседнее пустопорожнее место. Надзиратель Васильев, послав Гладкова преследовать убегавших с левой стороны и предоставив Баженову нагонять их сзади, сам бросился за ними с правой стороны. Преследуемые, окруженные с трех сторон, побежали в сторону Гладкова. В это время в нагонявшего преступников Васильева, едва он успел крикнуть: „Стой, ни с места!“, одним из преступников, как потом оказалось Казаковым, был произведен выстрел, который пробил правый рукав шубы Васильева. Васильев на это стал отвечать выстрелами, после чего Казаков с товарищами, усиленно отстреливаясь, бросились бежать по Ново-Запольной улице, где у дома Киселева и устроили засаду, продолжая все время отстреливаться от преследующих их полицейских, из трех револьверов. Вскоре, прекратив стрельбу, преступники бросились в ограду соседнего дома Кравченко, куда Гладковым вслед им был произведен выстрел, на который Казаков с товарищем успели ответить только двумя выстрелами, как были схвачены, третий же преступник успел скрыться. Всего обеими сторонами было произведено сорок выстрелов. Преступники арестованы“.

Курганские полицейские. н. ХХ в.

22 января по Кладбищенской улице проходил военный патруль, состоявший из нижних чинов одиннадцатого пехотного Семипалатинского полка, в сопровождении городового Курганской полиции Никиты Лычагова. На этой улице, упомянутый патруль, встретил небольшую толпу человек около 20, состоящую из известных по городу Кургану хулиганов, которые безо всякого со стороны патруля повода, стали производить в солдат выстрелы из револьверов. Один из хулиганов, состоявший под надзором полиции, крестьянин Василий Малыхин, подбежал незаметным образом к рядовому Тимофею Воронцыхину и с помощью ссыльно — поселенца с острова Сахалин — Абросимова, выхватил у Воронцыхина винтовку. Видя, что Василий Малыхин с винтовкой может скрыться, Воронцыхин побежал в Охотничью команду полка, размещавшуюся в доме Демидова по Кладбищенской улице, вблизи дома терпимости Якубовского. Там он взял винтовку и произвел в убегающего выстрел, ранив его пулей на вылет в брюшную полость, после чего отобрал у Малыхина винтовку. Раненого немедленно отправили в Курганскую городскую больницу, где на следующий день утром он умер. Напавшие на патруль бандиты были взяты под стражу.

Курганский тюремный замок. н. ХХ в.

6 мая 1908 года газета „Уральская жизнь“ сообщала о дерзком нападении на магазин купца Галямина: „Хозяин и приказчики, оправившись от испуга, сейчас же по телефону из соседнего магазина вызвали полицию, которая немедленно явилась на место происшествия. За преступниками тотчас же была снаряжена погоня, и их едва ли были накрыли, если бы не простой случай и растерянность. Один их них почему-то отстал от товарищей и замешался в толпе. Когда конная полиция стала галопом приближаться к этой толпе, он, полагая, вероятно, что его заметили начал стрелять и бросился бежать по тому направлению, куда скрылись остальные. Таким образом он указал путь остальных. Одного убили на Троицкой улице. Он пытался скрыться во дворе нотариуса Хаберева, откуда перескочил через забор, выбежал на Троицкую улицу и пошел тихими шагами. Его преследовал городовой, который нагнав его на улице, убил из револьвера. В скрывавшихся стреляли также из дома Пчелякова. Один из преступников был застигнут на Канавной улице и хотел спастись через забор, но в это время был убит пулей в упор, подбежавшим городовым. Двое, спасаясь от преследования, скрылись в бане, и здесь затворились. Немедленно были вызваны солдаты с ружьями, и баня была оцеплена. Преступникам предложили сдаться, но они отвечали выстрелами. Солдаты дали залп по бане, и стали стрелять залпами по предбаннику, таким образом буквально превратили его в решето. Когда высадили дверь предбанника, то солдаты стали работать штыками. Всего при задержании убито четверо, арестовано двое. Один из преступников отпряг у извозчика лошадь и угнал по направлению Введенской деревни в лес, но 30 апреля был задержан и назвался Иваном Крутовым. Все преступники молоды от 18 до 20 лет, часть их из Омской артели портных“.

Напуганные этими страшными происшествиями жители Кургана еще долго обсуждали дерзкие и наглые преступления с погонями и стрельбой в самом центре города, и были искренне благодарны полицейским за то, что никто из горожан в результате поимки преступников не пострадал.