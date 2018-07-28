День работника торговли в РФ

День работника торговли в России отмечается в четвертую субботу июля согласно указу президента РФ от 7 мая 2013 года. В 2018 году он празднуется 28 июля.

Профессиональный праздник работников, занятых в торговле, впервые был установлен указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 июня 1966 года «Об установлении ежегодного праздника „Дня работника торговли“, которым предписывалось отмечать его в четвертое воскресенье июля. Позднее по указу Президиума Верховного Совета СССР от 1 ноября 1988 года он был объединен с Днем работников жилищно-коммунального хозяйства и бытового обслуживания населения в единый праздник и стал отмечаться в третье воскресенью марта. Он стал называться Днем работников торговли, бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства. При этом не только отдельные торговые организации, но и некоторые региональные властные структуры продолжали отмечать праздник „по старинке“ — в четвертое воскресенье июля.

В 2013 году День работника торговли был выделен в самостоятельный праздник и установлена его новая дата.

Торговля вносит ощутимый вклад в экономику России, активно формируя валовый внутренний продукт (ВВП). В 2017 году доля оптовой и розничной торговли составила около 14% ВВП страны.

Потребительский рынок остается одним из наиболее устойчивых к рискам экономического развития секторов отечественной экономики.

Оборот розничной торговли в РФ в 2017 году увеличился на 1,2% в сопоставимых ценах по сравнению с 2016 годом — до 29,804 триллиона рублей. В 2017 году в его структуре удельный вес пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий составил 48,2%, непродовольственных товаров — 51,8% (в 2016 году — 48,6% и 51,4% соответственно).

В сфере торговли работает практически каждый пятый россиянин. По данным Росстата в 2017 году в этой отрасли было занято более 13 миллионов человек.

Отрасль динамично развивается, растет качество обслуживания покупателей, предприятия с успехом внедряют инновации и инвестируя в свою модернизацию.

Активно развивается и сегмент электронной торговли — по объемам он скоро уже сравняется с традиционными магазинами и супермаркетами.

Торговля вносит особый вклад в общее развитие предпринимательства в стране, так как зачастую именно торговля является первым (»стартовым") видом бизнеса для многих предпринимателей. В секторе торговли работает около трети малых предприятий РФ.

Малые и средние торговые предприятия выполняют важную экономическую и социальную функцию, являясь каналом сбыта продукции мелких и средних производителей потребительских товаров, прежде всего продуктов питания, и сельскохозяйственных производителей. Малые и средние торговые предприятия также часто первыми начинают продажи новых товаров, производители которых еще не достигли необходимого масштаба для создания широкой дистрибуции и выхода в розничные сети.

Торговля имеет стратегическое значение для обеспечения социально-экономической стабильности в стране, так как в результате удовлетворения потребительского спроса обеспечивается доступность необходимых для жизнедеятельности товаров, которая в свою очередь определяет динамику инфляционных процессов, структуру денежных расходов и динамику денежных доходов.

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