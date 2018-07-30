Москва прощается с Владимиром Войновичем

Церемония проходит в Центральном доме литераторов. Проститься с писателем пришли друзья, близкие и поклонники таланта. К открытому гробу на сцене Большого зала принесли белые цветы и венки, в частности, от председателя правительства Дмитрия Медведева

Владимир Войнович скончался от сердечного приступа в ночь на 29 июля в возрасте 85 лет. Ранее стало известно, что похороны писателя состоятся на Троекуровском кладбище.

Войнович — автор произведений «Трилогия о солдате Иване Чонкине», «Москва 2042» и «Портрет на фоне мира».