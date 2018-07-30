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Москва прощается с Владимиром Войновичем
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Москва прощается с Владимиром Войновичем 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
В столице началось прощание с писателем Владимиром Войновичем, сообщает РИА «Новости».
Церемония проходит в Центральном доме литераторов. Проститься с писателем пришли друзья, близкие и поклонники таланта. К открытому гробу на сцене Большого зала принесли белые цветы и венки, в частности, от председателя правительства Дмитрия Медведева.
Владимир Войнович скончался от сердечного приступа в ночь на 29 июля в возрасте 85 лет. Ранее стало известно, что похороны писателя состоятся на Троекуровском кладбище.
Войнович — автор произведений «Трилогия о солдате Иване Чонкине», «Москва 2042» и «Портрет на фоне мира».
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