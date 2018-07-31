Споткнулся на Украине

В сша стартовал знаковый процесс по делу экс-главы предвыборного штаба Трампа

США начался суд по резонансному делу политконсультанта Пола Манафорта , который в 2016 году на протяжении нескольких месяцев возглавлял предвыборный штаб Дональда Трампа. На первом этапе слушаний, который продлится около трех недель, жюри присяжных федерального окружного суда Александрии (штат Вирджиния) изучит обвинения против Манафорта по 18 пунктам, включая сокрытие банковских счетов за рубежом, уклонение от налогов и отмывание денег, заработанных на Украине с 2008-го по 2014 год.

Свидетелями по делу выступят 35 человек, включая лоббиста Рика Гейтса , — одного из ближайших деловых партнеров подсудимого, который также попал под следствие и, признав вину, заключил с ним сделку. Затем Манафорт предстанет перед судом округа Колумбия , где в довесок его обвиняют в даче ложных показаний, работе в качестве незарегистрированного иностранного агента и сговоре против США. По оценкам юристов, которые публикует американская пресса, если 69-летнего Манафорта признают виновным по всем пунктам, ему может грозить до 305 лет тюрьмы. Пока ответчик своей вины не признает, напротив, называя украинский этап самым успешным в своей карьере.

Процесс над ним вызывает интерес в США потому, что станет первым судебным разбирательством в рамках широкого следствия, которое с весны 2017 года ведет спецпрокурор Роберт Мюллер . Изначально целями следствия Мюллера, которое было инициировано американской либеральной элитой, декларировались сбор улик о приписываемом России вмешательстве в выборы президента США в 2016 году, а также выявление сговора предвыборной команды Дональда Трампа с Москвой . Но за год с хвостиком работы Мюллер так и не выявил никаких доказательств этого мифического сговора. Манафорта судят не за связи с Россией и не за события той предвыборной кампании, а за финансовые махинации. Как подтвердил накануне суда прокурор Грег Андрес, в ходе заседания слово «Россия» едва ли прозвучит.

Существенный объем собранных по делу материалов посвящен описанию красивой жизни Манафорта, по версии следствия тратившего миллионы на антиквариат, ковры, машины и недвижимость. Жюри присяжных изучит около 500 страниц документов, в том числе снимки Виктора Януковича , сделанные для агитационных роликов. Адвокаты подсудимого безрезультатно пытались исключить их из материалов для присяжных, утверждая, что эти фото не имеют отношения к делу и лишь сформируют ложные предубеждения.

Проблемы Манафорта берут свои корни на Украине, где он несколько лет работал лоббистом на «Партию регионов» и экс-президента Виктора Януковича. Накануне первого заседания обвинение заявило, что консультант получил за свои услуги около 60 миллионов долларов, значительную часть которых затем не указал в налоговой декларации, а провел через свои счета в офшорах.